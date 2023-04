Ekologie u Applu: do roku 2025 přejde výhradně na recyklovaný kobalt

I když se to mnohým nezdá, společnost Apple pod vedením Tima Cooka se snaží o výrazně větší ekologii než v minulosti. Vidíme to na více frontách, které mohou být ale někdy i dost kontroverzní. Jedním z takových kroků bylo např. odstranění napájecích adaptérů z balení a v tomto konkrétním případě i vlastně nevhodný přechod na USB-C na druhém konci Lightning kabelu, s čím nebyly kompatibilní původní adaptéry. Argument o tom, že přece každý má doma spoustu adaptérů, byl jedním z údajných důvodů pro změnu, jenže každý měl z předchozích zařízení spíše adaptér s portem USB-A a ne USB-C, takže si ten nový adaptér musel skoro každý koupit. Další takový krok je tvrdošíjné trvání na konektoru Lightning v telefonech místo toho, aby šly použít běžné USB-C kabely.

Na druhou stranu se Apple vyznačuje dlouhou morální životností svých produktů, což je dáno tím, že je v nich velmi výkonný hardware (takže i po několika letech nejde o pomalé telefony), a také tím, že má mnohem delší softwarovou podporu, alespoň co se telefonů týče, kde mu Android stále ještě pořádně nekonkuruje. Velké změny se ale mají odehrát i na materiálové úrovni, tedy toho, z čeho jsou vyrobeny produkty společnosti.

Do roku 2025 chce společnost přejít 100% na recyklovaný kobalt pro své baterie, stejně tak magnety mají být z recyklovaných kovů vzácných zemin a základní desky mají využívat výhradně recyklovaný cín pro pájení a stejně tak to má platit o zlatě. Společnosti se obecně daří významně navyšovat podíl recyklovaných materiálu. Loni tak využívala už kolo 2/3 recyklovaného hliníku, u vzácných zemin to bylo 73 %, u wolframu dokonce 95 %. Do roku 2030 chce být společnost kompletně uhlíkově neutrální.

Firma zveřejnila i podrobnější data o současném stavu využití recyklovaných materiálů. Např. u kobaltu to bylo předloni jen 13 %, loni už okolo 25 %, a jak bylo řečeno, za 3 roky by to už mělo být 100 %. Firma od roku 2016 zveřejňuje zdroje kobaltu, který ve svých produktech používá. V případě vzácných zemin se Apple dostal ze 45 % v roce 2021 na 73 % loni. Ty se používají např. v Taptic Engine, který se poprvé objevil v iPhonu 11. Pokud jde o cín, 38 % loni použitého množství šlo z recyklovaných zdrojů. Apple také začal tisknout údaje přímo na krabičky místo nálepek a odstranil i několik dalších zdrojů plastu v balení svých produktů, čímž jen loni ušetřil 1100 tun plastu.

K recyklaci se prozatím v omezené míře používá robot Daisy v Material Recovery Lab v Austinu v Texasu. Od roku 2019 pomohl recyklovat už 11000 kg kobaltu. Robot Dave je pak dalším, který je nyní u recyklačního partnera v Číně.