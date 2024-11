El Capitan se stává nejrychlejším superpočítačem na světě s 1,74 ExaPLOFS na AMD

Nejrychlejším počítačem byl dosud Frontier, který byl postaven na architektuře HPE Cray EX235a, 64jádrových procesorech AMD EPYC 3. generace s taktem 2 GHz a akcelerátorech AMD Instinct MI250X. Měl 9,07 milionu jader, spotřebu 24,6 MW a jeho teoretický špičkový výkon činil 2,06 ExaFLOPS. Naměřený pak činil 1,35 ExaFLOPS. To se ale nyní mění, neboť byl spuštěn nový superpočítač El Capitan.

Ten je postaven na architektuře HPE Cray EX255a, přičemž také zde máme procesory AMD. V tomto případě jde o EPYC 4. generace s 24 jádry a frekvencí jen 1,8 GHz, to ale doplňují výkonnější akcelerátory AMD Instinct MI300A. Celkový počet jader činí 11.039.616 a špičkový odběr počítače je 29,581 MW, tedy o 20 % více než Frontier. Není vůči němu ale nějak zásadně efektivnější, protože špičkový výkon má dosahovat 2,746 ExaFLOPS (o 33,5 % více) a naměřený výkon je pak 1,742 ExaFLOPS (+28,8 %).

Výsledkem má být, že komplexní 3D simulace, které by na počítači Sierra, jenž byl v roce 2018 druhým nejrychlejším počítačem na světě (dnes je na 12. pozici), zabraly týdny nebo měsíce, dnes zaberou hodiny nebo dny. El Capitan je stejně jako Frontier na půdě USA. El Capitan dostal zelenou v roce 2019, kdy se US Department of Energy rozhodlo investovat 600 milionů USD do jeho výstavby. Cílem jsou simulace pro různé jaderné projekty (např. jaderné zbraně bez toho, aby se prováděly jejich fyzické testy), fúzní energii, klima nebo vývoj léků.