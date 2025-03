Elecom uvádí Na-Ion powerbanku, vydrží 5000 cyklů a funguje od -35 °C

Alternativou k akumulátorům Li-Ion jsou Na-Ion, tedy sodíkové baterie. Svými vlastnostmi jsou docela podobné Li-Ion LFP. Mají tedy poměrně nízkou zátěž na životností prostředí ve srovnání s většinou ostatních Li-Ion, dosahují vysoké životnosti, měly by být z těch levnějších a jejich energetická hustota je poměrně nízká. Oproti LFP ale mají obrovskou výhodu v dobrých výkonech za nízkých teplot, což je naopak disciplína, která LFP obvykle moc nevoní (ještě méně než většině ostatních Li-Ion). A právě baterie Li-Ion si nyní našly cestu i do powerbanky. Jmenuje se Elecom DE-C55L-9000 a vyznačuje se kapacitou 9000 mAh. Mají ale nižší napětí 3,0 V, takže musíme počítat s tím, že se tu uloží jen 27 Wh energie. Standardní Li-Ion 10000mAh powerbanka díky vyššímu napětí 3,7 V uloží 37 Wh, jde tedy o ekvivalent cca 7300 mAh Li-Ion powerbanky. iPhone SE tak nabije 2,5krát, iPhone 16 pak 1,4krát.

Najdeme tu jeden port USB-C s výstupem až 45 W. Dále je tu USB-A s maximálním výstupem 18 W, nicméně pokud chcete používat oba porty současně, budete se muset spokojit jen s 20 W (dohromady). Výhodou je i režim extrémně pomalého nabíjení, takže dokáže nabít zařízení jako Bluetooth sluchátka, která mají velmi nízký odběr a některé běžné powerbanky pak mají problém s jejich nabíjením (buď je vůbec nedetekují, nebo je kvůli snižujícímu se proudu při vyšších úrovních nabití přestanou detekovat a nedokončí jejich nabíjení.

Nabíjení powerbanky je pak možné maximálně s 30 W, podle výrobce by se měla nabít za asi 2 hodiny. Poněvadž je energetická hustota Na-Ion článků nízká, powerbanka má poměrně vysokou hmotnost 350 gramů, její rozměry jsou pak 106×87×31 mm. Výhodou je ale naopak vysoká životnost na 5000 cyklů (cyklem se rozumí nabití 100 %, nikoli jeden nabíjecí proces v užším rozsahu), což je řádově více než u běžných Li-Ion v elektronice. Pokud byste powerbanku každý den úplně vybili a nabili, ucykovali byste ji za skoro 14 let. Další výhodou je to, že Na-Ion nemá problém s nízkými teplotami jako většina typů Li-Ion, a tak má nabíjet vaše zařízení v teplotách od -35 °C až do +50 °C. Problémem je, že je dostupná zatím jen v Japonsku za cenu 9980 jenů, což je více než 1500 Kč. Levná tedy není.