Elektrické kombíky přichází: NIO uvedlo ET5 Touring s kufrem 450+42 litrů

Elektromobilům se často vytýká, že přichází v nepraktických sedanech nebo zbytečně velkých SUV, zatímco elektrické kombíky chybí. To se ale ještě letos změní. Zatímco do nižší střední třídy na podzim zamíří Opel Astra Sports Tourer Electric (bohužel asi ne za zrovna typickou cenu pro tuto třídu), do prémiovějších tříd přijede čínská novinka NIO ET5 Touring. Ta se objeví ještě letos (koncem roku), zatímco na konkurenční BMW i5 Touring si budeme muset ještě rok počkat. ET5 Touring bude v prodeji v Německu, Nizozemí, Švédsku, Dánsku a Norsku, brzy by se měl podívat i do Velké Británie.



Jde o vůz s délkou 4790 mm. Abychom si to trochu dali do kontextu, je o 10 cm delší než Octavia Combi, o 7 cm kratší než Superb Combi. S šířkou 1960 mm oba mladoboleslavské vozy značně (o 10-13 cm) překonává, s výškou 1499 mm je zhruba o 2 cm vyšší. Nabídne velkorysý rozvor 2888 mm (+20 cm proti Octavii, necelých 5 cm navíc proti Superbu). Bohužel to NIO úplně prohrává v objemu zavazadlového prostoru. Na to, o jak velký vůz jde, je 450 litrů opravdu málo. Pod podlahou je ještě dalších 42 litrů, čímž se dostáváme na 492 litrů, ale ani to není mnoho. Výše uvedené škodovky jsou na 640 a 660 litrech. Po sklopení má ET5 Touring objem 1247 litrů (i Felicie Combi měla více). Vůz nabídne možnost tažení přívěsu do hmotnosti 1400 kg.

ET5 Touring má velkou skleněnou střechu s plochou 1,35 m2, která blokuje 99,99 % UV paprsků a 80 % tepelného slunečního záření. Vevnitř je centrální dotykový displej AMOLED s úhlopříčkou 12,8". Funkce PanoCinema umožňuje z vozu udělat multimediální centrum s osvětlením vnitřního prostoru s 10 tématy a 256 barvami, máme tu i ozvučení 7.1.4 s celkem 23 reproduktory a výkonem 1000 W. Osvětlení může např. reagovat na hudbu. Nechybí digitální asistent NOMI. Hlavní přístrojový štít je tvořen 10,2" displejem.



Mělo by jít o prémiověji zaměřený vůz, čemuž odpovídají snad až zbytečně dobré dynamické parametry. Vepředu je 150kW indukční elektromotor, vzadu pak 210kW elektromotor s permanentním magnetem. Vůz tak režimu Sport+ zrychlí z 0 na 100 km/h za 4,0 sekundy, v klasickém režimu Sport pak zrychlí za 5,9 sekundy. Celkem je tu 9 jízdních režimu včetně Eco, Komfort, jsou zde i režimy pro písek, sníh nebo tažení přívěsu. Zabrzdit z rychlosti 100 km/h zvládne na vzdálenosti 33,9 metru. Dobré spotřebě má pomáhat vynikající koeficient aerodynamického odporu Cd 0,25. Ze začátku bude vůz k dispozici se 75kWh a 100kWh akumulátorem. První verze zvládne 435km dojezd, druhá nabídne 560 km dle WLTP. Výrobce hovoří o spotřebě 19,3 až 21,6 kWh/100 km (jak je u WLTP obvyklé, dojezd a spotřeba spolu nekorespondují).

Nepůjde o zrovna lidové auto, NIO zde míří spíše do prémiovější třídy a chce konkurovat tradiční německé trojce (technologiemi, ale i cenou). Základní 75kWh verze tak vyjde v Německu na 59.500 EUR (1,42 mil. Kč), 100kWh varianta bude stát 68.500 EUR (1,63 mil. Kč). Pokud ale budete chtít využít službu Baas (Battery-as-a-Service) a akumulátor si pronajímat dle potřeby, pak bude vůz za 47.500 EUR (1,13 mil. Kč). Uživatelé tak budou moci využívat službu výměny akumulátorů na výměnných stanicích (těch je po Evropě zatím 16). Vůz je možné mít i za předplatné (operativní leasing), a to v případě 75kWh baterie činí 1139 EUR měsíčně, v případě 100kWh verze je to od 1309 EUR za měsíc.