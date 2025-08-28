Aktuality  |  Články  |  Recenze
Aktuality
Akumulátory, EV
Mercedes-Benz

Elektrický Mercedes AMG GT XX ujel díky 850kW nabíjení za den 5479 km, rovník zvládl za 7,5 dne

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Elektromobilům se často vytýká zdlouhavé nabíjení. Vývoj ale pokračuje dál a Mercedes-Benz nyní opětovně výrazně překonal rekord v dojezdu EV za 24 hodin. A nejen to.
V listopadu 2024 se Mercedesu povedlo ujet s elektrickým sedanem CLA za 24 hodin vzdálenost 3.716 km, což znamenalo průměrnou rychlost 154,8 km/h, a to včetně nabíjecích zastávek. Právě ty jsou jedním z argumentů proti elektromobilům, které se přece jen nenabíjí tak rychle, jako se tankuje spalovací auto. Bylo to ale na hony vzdálené spalovacímu vozu Volkswagen W12 Nardo, který za stejnou dobu zvládl 7.740,6 km s průměrnou rychlostí 322,9 km/h. Jenže není úplně dobře srovnávat benzínový hypersport s elektrickým vozem nižší střední třídy. A tak nyní Mercedes-Benz přišel s vozem Concept AMG GT XX, což už je podstatně bližší onomu Volkswagenu.
 
Sice jde o sedan, ale ne obyčejný. Patří do kategorie supersportovních sedanů, a to už je něco docela jiného. Ostatně jeho maximální výkon činí přes 1000 kW, přičemž ten je dodáván soustavou tří elektromotorů (dva axiální vzadu a jeden přední, který se ale spíná jen při požadavcích na maximální výkon při řešení problémů s trakcí). Jeho akumulátory jsou typu NCMA a články dosahují energetické hustoty přes 300 Wh/kg.
 
Mercedes-Benz Concept AMG GT XX
 
Během 24 hodin ujel na okruhu v Nardo rekordních 5.479 km, takže předchozí elektrický rekord překonal o 1.518 km (ten si před pár dny připsal Xpeng P7 s hodnotou 3.961 km, nicméně dlouho mu ten rekord nevydržel). Na výše zmíněný Volkswagen to ale stále ještě nemá. Vůz jel většinu času rychlostí okolo 300 km/h, která se ukázala být nejlepším kompromisem mezi výkonem a spotřebou pro dosažení tohoto rekordu. Auto zvládá i vyšší rychlosti, tam by ale spotřeba narostla už tak moc, že by doba navíc strávená nabíjením výrazně převážila dobu, která by se ušetřila rychlejší jízdou. Výrazně však pomohlo ultra-rychlé 850kW nabíjení, které dovoluje nabití 400 km WLTP dojezdu během 5 minut.
 
Mercedes se tu ale nezastavil a ukázal schopnosti elektrického bateriového pohonu na testu, za jak dlouho auto objede rovník. Vyzkoušelo se tedy, za jak dlouho ujede vzdálenost 40.075 km. K tomu potřeboval 7 dní, 13 hodin, 24 minut a 7 sekund, přičemž se zkoušely rovnou dva vozy. V momentě, kdy ten první objel oněch 40.075 km, byl druhý jen 25 km za ním. Jezdci měli ve vozech dvouhodinové "šichty" a během oněch 7,5 dne dosahovali v průměru 5300 km za den. Podmínky přitom nebyly úplně ideální, jelo se za dost vysokých teplot, v parných letních dnech s teplotami 35 °C ve stínu. Celkově se za těch necelých 8 dní povedlo překonat 25 rekordů.
 

Doporučujeme náš obsáhlý článek o rozdílech v technologiích baterií.

