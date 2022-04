Elon Musk chce celý Twitter, cení si jej na 43 miliard dolarů

Elon Musk teprve nedávno odhalil, že ve společnosti Twitter už vlastní nezanedbatelný podíl 9,2 procent, ovšem nyní má zájem i o zbytek. Akcie Twitteru tak už dříve v reakci na Muskovu akci poskočily z cca 40 nad 50 dolarů a nyní mají hodnotu kolem 45 dolarů, přičemž Musk ale nabízí 54,20 USD za akcii. Tím si tak tuto firmu cení na více než 43 miliard dolarů, ale tolik by samozřejmě platit nemusel, když už nyní vlastní výše zmíněný podíl.





A proč má Elon Musk o Twitter tak velký zájem, že jej chce vlastnit naprosto celý? Dle jeho slov do Twitteru investoval proto, že věří v jeho potenciál být platformou pro uplatnění práva na svobodu projevu, a to potenciálně po celém světě, neboť dle něj je právě svoboda projevu nezbytná pro fungující demokracii.

Twitter se tak dle Muska musí stát zcela soukromě vlastněnou platformou, neboť aktuálně nemůže prospívat ani sloužit tak, jak si sám představuje. Twitter však samozřejmě nepatří žádnému státu a Muskovi jde zřejmě o to, aby jej vlastnil on sám a aplikoval na něj svou představu o svobodě projevu. Jinak vedle něj patří mezi největší investory The Vanguard Group, Morgan Stanley, BlackRock a State Street, čili samé investiční banky/skupiny.

Musk dle svých slov nabídkou 54,20 USD za akcii nabízí o 54 % více, než stála den před tím, než koupil svůj podíl a o 38 % více než v den, kdy byla tato investice veřejně oznámena. Uvedl také, že tato nabídka je ta nejlepší, jakou má, čili i konečná a pokud nebude přijata, bude muset přehodnotit i svou pozici coby akcionáře. Své vyjádření pak zakončil slovy, že Twitter má mimořádný potenciál a on jej odhalí.

Twitter hned na to reagoval slovy, že jeho představenstvo Muskovu nabídku pečlivě zváží a rozhodne se v nejlepším zájmu společnosti a jejích akcionářů.