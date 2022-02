Elon Musk chce dostat do svých vozů herní platformu Steam

Už je to více než rok, co bylo oznámeno, že nový infotainment vozů Tesla Model S zvládne díky výkonným GPU od AMD s RDNA 2 i velice náročné hry jako Cyberpunk 2077. Nyní se dozvídáme, že Tesla už aktuálně řeší podporu celé platformy Steam, ale může jít nakonec i jen o specifické herní tituly. Nicméně sám Elon Musk uvádí , že z dlouhodobějšího hlediska má smysl se snažit spíše o podporu celého Steamu a jeho nabídky, která aktuálně čítá již cca 50 tisíc her.

Tento týden se přitom k prvním zákazníkům dostávají konzole Steam Deck od Valve, které budou ve výchozím stavu díky Protonu nabízet na linuxovém systému i podporu her určených pro Windows. Steam Deck jsou přitom založeny na grafice RDNA 2 stejně jako infotainment Tesla Arcade, čili právě Valve zde zřejmě udělá hlavní díl práce, z níž pak může těžit i Tesla. Kvůli tomu se ale Gabe Newell jistě čertit nebude, neboť pro něj by to znamenalo i další herní platformu, která se bude podílet na tržbách Steamu.

Tesla Arcade přitom má využívat procesor Ryzen Embedded, což je zřejmě ještě 12nm Zen+ se 4C/8T, ale pak je tu již moderní Navi 23 s 28 CU na 2,8 GHz, což znamená grafický výkon kolem 10 TFLOPS. Ten je tak zcela srovnatelný s výkonem dnešní PlayStation 5, která má sice 36 CU ve svém APU, ale na taktu 2,23 GHz.

Infotainment Tesly je přitom založen na operačním systému Linux, čili když k tomu přičteme hardware od AMD a Proton, jsme jen krůček od možné podpory Steamu právě ve stylu konzolí Deck.



Ceny souvisejících / podobných produktů: