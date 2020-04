Elon Musk míří za odměnou odpovídající 750 mil. USD díky úspěchům Tesly

Ve světě největších společností není až tak výjimečné, že její CEO nedostává takřka žádný plat, a příjmy se skládají především z nejrůznějších odměn. Tak to funguje i ve společnosti Tesla, kde Elon Musk dostává jen $1 ročně. Má však stanoveno 12 výkonnostních bonusů na základě hodnoty společnosti a nyní se velmi rychle blíží ke splnění prvního z nich. Ten podmíněn tím, že hodnota společnosti přesáhne v období 6 měsíců průměr 100 mld. USD. Pro zajímavost, nyní má Tesla díky 794 USD za akcii hodnotu okolo 146 mld. USD a průměr za 6 měsíců se vyšplhal na 96 mld. USD. Pokud to tak vydrží ještě chvíli, nastanou podmínky pro vyplacení prvního z 12 bonusů.



Ten spočívá v tom, že Musk může koupit 1,69 milionu akcií společnosti (cca 0,9% akcií) za cenu pouhých 350,02 USD za akcii. Pokud by je tedy koupil a obratem by se mu povedlo je prodat za dnešní cenu, na každé by vydělal okolo 444 USD. To dělá celkem zisk zhruba ve výši 750 mil. USD. To, zda si je nechá nebo ne, se teprve ukáže. Elon Musk má už nyní více než 34 milionů akcií společnosti (18,4 % akcií firmy ) a hodnota jeho jmění se díky pohybu cen těchto akcií různě zvyšuje a snižuje. Nyní má akcie Tesly v hodnotě téměř 27 mld. USD. To ale může být během pár hodin klidně o nějakou tu miliardu více nebo méně podle aktuální ceny akcií Tesly.



Splnit všech 12 zadaných cílů by znamenalo, že by se hodnota společnosti Tesla dostala nad hranici 650 mld. USD. V takovém případě by Elon Musk získal zhruba 20 milionů akcií. V případě, že by se počet akcií společnosti udržel zhruba na nynějším stavu, musela by být hodnota akcie Tesly něco přes 3500 USD. Pokud by si Musk nechal svých nynějších 34 milionů akcií i oněch 20 milionů z výkonnostních bonusů, jeho jmění jen v akciích Tesly by bylo okolo 190 mld. USD.

Ceny souvisejících / podobných produktů: