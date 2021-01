Elon Musk potvrdil své odhodlání žít na Marsu

Elon Musk má vysoké ambice nejen na Zemi, ale díky firmě SpaceX také na Marsu, kam by chtěl už v dohledné době několika let vyslat své lodě Starship. Tyto ambice jsou až tak vysoké, že i plán agentury NASA oproti nim vypadá velice skromně. Ostatně NASA by ráda někdy v průběhu (as spíše ke konci) 30. let, pokud to vyjde, vyslala na Mars první lidi, zatímco pro SpaceX by už to měla být rutina. Na druhou stranu nelze Muskovi a jeho SpaceX hned všechno věřit, pokud jde o časový rozvrh. Lodě Starship i nosiče Super Heavy jsou stále ještě na papíře, i když firma dělá výrazné pokroky v jejich vývoji. Stále jde ale o budoucnost a ta je jako vždy nejistá.

Musk tak nyní předhonil Bezose (Amazon) a stal se nejbohatším člověkem planety, i když to samozřejmě závisí především na hodnotě akcií firmy Tesla, takže Musk může brzy velice rychle zase "zchudnout".

Při této příležitosti pak Musk znovu mluvil o svém záměru žít na Marsu , kde ovšem ani zdaleka nebude sám. Vytvořit chce celou kolonii, kde bude žít na milion lidí a s touto vidinou dokonce prodává téměř veškerý svůj majetek, aby mu zůstaly pouze akcie. Spát tak chce raději v kanceláři, anebo si bude dočasně příbytky pronajímat. Zlí jazykové sice tvrdí, že to Musk dělá spíše kvůli daním a že se kvůli tomu efektivně stěhuje do Texasu, ale dle něj jde v konečném důsledku prostě o Mars.

Ale jaké jsou jeho konkrétní plány s ohledem na Mars? Zde budou pochopitelně klíčové lodi Starship a příslušné nosiče. Do roku 2050 chce mít Musk celou flotu čítající cca 1000 těchto lodí s tím, že startovat mají každý den tři. Mnohé pak asi napadne, zda budou tyto lodi startovat i v době, kdy od nás bude Mars nejdále, čili ne jen nějakých 60 milionů kilometrů, ale rovnou 400 milionů kilometrů. To by totiž nebyl zrovna nejefektivnější a nejrychlejší způsob cestování, ale na takové detaily je ještě čas.

Počítá také s tím, že cesta na Mars vyjde zhruba na půl milionu dolarů, což bude v možnostech mnoha Američanů, a to třeba i s tím, že ti prodají veškerý svůj majetek na Zemi. Pro ostatní tu budou půjčky.

Muskovy plány jsou tak jako obvykle smělé a megalomanské, až před nimi vše ostatní bledne, a to i program agentury NASA. Ta však na rozdíl od SpaceX není zaměřena primárně na zisk a má na starosti mnoho úkolů, mezi něž patří třeba sledování okolního vesmíru a hledání potenciálních hrozeb, provoz datové sítě Deep Space Network, vypouštění a provoz satelitů pro sledování "kondice" naší planety, provoz astronomických zařízení včetně vesmírných satelitů, Mezinárodní vesmírná stanice a samozřejmě i celá řada vesmírných misí, mezi nimiž je program Artemis, plánovaný návrat na Měsíc, jen jeden z mnoha.

