Elon Musk prodá 10 % akcií Tesly: lidé na Twitteru rozhodli, aby zaplatil daně

Skoro všichni si stěžují na daně a ještě více stížností je na to, pokud je někdo neplatí. Mnohdy se tato kritika týká bohatých lidí a firem, které sídlí v daňových rájích. Kritika na neplacení daní se snesla i na Elona Muska, který v Tesle v podstatě nepobírá standardní plat. Ten je v jeho případě v akciích a opcích. Za akcie se platí daň z příjmu tehdy, když se prodají (a ještě tam mohou být výjimky, jako je např. časový test). Přestože Musk hodlá uplatnit opce, které pro něj mohou znamenat nemalé daně, udělal ještě jeden krok.

prodat 10 % svých akcií Tesly, aby mu vůbec vznikl příjem, ze kterého by mohl zaplatit daně. Biden totiž navrhuje uvalit daně na jmění miliardářů, z čehož chce financovat boj za ekologičtější zítřky. Dalším důvodem je i to, že aktuálně jsou ceny Tesly příliš vysoko Aby však vyšel vstříc všem kritikům i americkému prezidentovi Joeu Bidenovi, na Twitteru spustil anketu, zda má, aby mu vůbec vznikl příjem, ze kterého by mohl zaplatit daně. Biden totiž navrhuje uvalit daně na jmění miliardářů, z čehož chce financovat boj za ekologičtější zítřky. Dalším důvodem je i to, že aktuálně jsou ceny Tesly příliš vysoko kvůli zakázce Hertzu , která však na hospodaření Tesly nemá žádný větší vliv (jak už jsme říkali mnohokrát, Tesla má obrovský problém se schopností vyrobit poptávané vozy, takže 100 tisíc objednaných vozů navíc akorát znamená o 100 tisíc více nesplněných objednávek v seznamu, ale na počtu vyrobených a prodaných vozů se kvůli produkčním limitům v zásadě neprojeví).

Musk takto může získat velký finanční balík, přičemž i sám přiznal, že kvůli výše zmíněné zakázce jsou akcie Tesly bezdůvodně vysoko. Prodej akcií za vysokou cenu se tak stává logickým krokem, který mu navíc posvětili sami lidé. Ostatně i jeho bratr Kimbal před pár dny prodal 88500 akcií Tesly (přes 100 mil. USD) nemluvě o dalších členech vedení firmy (Ira Ehrenpreis prodal akcie za cca 200 mil. USD).

Celkem na Twitteru hlasovalo přes 3,5 milionů lidí a 57,9 % lidí se vyslovilo pro prodej akcií, 42,1 % pak proti. Elon Musk slíbil, že se tímto rozhodnutím bude řídit. Prodat by tak měl zhruba 17 milionů akcií Tesly, což by při dnešních cenách přes 1220 USD za akcii mělo znamenat prodej za téměř 21 miliard USD. Otázkou ale je, jak to zahýbe s trhem, co se stane s hodnotou Tesly a také to, zda si ho zase nepozve na kobereček komise SEC kvůli manipulaci s akciovým trhem.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.



Do you support this? — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2021

Pojďme se ale ještě zjednodušeně podívat na samotnou problematiku placení daní z akcií (opce pro jejich složitost vynecháme). Je velmi jednoduché říci, že Biden má pravdu, miliardáři by měli platit daně ze svého jmění, tedy že i Musk by měl platit daně, a odsoudit ho za "neplacení". Jenže, jak se má stanovit hodnota těchto daní? Vlastníte-li akcie, jejich hodnota se v průběhu času mění a zisk nebo ztráta vzniká až v okamžiku jejich prodeje. Dokud je máte a nedošlo k prodeji, nemáte nic. Že dnes máte akcii Tesly s hodnotou 1220 USD a teoreticky třeba 100% nárůst hodnoty, ze kterého byste "měli" platit daň, nic neznamená. Máte dnes zaplatit z tohoto 100% nárůstu hodnoty daň? A když to zítra spadne na 305 USD a budete mít 50% ztrátu hodnoty, včerejší daň se bude kvůli jiné dnešní hodnotě vracet?



Představit si to můžete ještě tak, že máte dům. Jeho hodnota je třeba 3 mil. Kč. Díky situaci na realitním trhu se jeho hodnota např. zdvojnásobí na 6 mil. Kč. Vaše jmění se takto sice zdvojnásobilo, ale pokud v tom domě pořád bydlíte a vlastníte ho, měli byste platit daň z příjmu jen proto, že se navýšila jeho cena? Musk je zjednodušeně řečeno "placen v těchto domech". Má daně platit v momentě, kdy ho dostane s aktuální hodnotou 3 mil. Kč, nebo až v momentě, kdy ho prodá za 6 mil. Kč? Měl by platit daň ze 3 milionů, když měl skutečné příjmy 6 milionů? To není moc fér, to by z toho vyvázl dost levně.



Jenže on je to problém i naopak. Co když ho prodá tedy, když je jeho hodnota jen 1,5 mil. Kč? Proč by měl platit daň ze 3 milionů, když ho prodal jen za 1,5 milionu? To, že máte v určitém momentě akcie nebo cokoli hodnotného "v zisku", totiž neznamená, že to bude v zisku zítra, až je prodáte. Proto se platí daně až při realizaci zisku a proto je poněkud nefér vytýkat lidem neplacení daní z vlastnictví akcií. Jednoduše proto, že v daný moment nemáte tušení, kolik ten člověk vlastně vydělá, tedy za kolik to prodá, až to prodá. Musk tak sice dostává akcie jako plat, má něco navíc, to je pravda, ale dokud to neprodá, nelze stanovit, jakou to bude mít hodnotu, až se ten prodej realizuje. Tedy ani to, kolik vydělal, a jaká ta daň vlastně má být.



Ceny souvisejících / podobných produktů: