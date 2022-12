Elon Musk se v anketě ptá, zda má odstoupit z Twitteru, lidé hlasovali pro

Elon Musk a Twitter, to je v podstatě jedna kontroverze za druhou. Odnáší to i jeho další firmy, především Tesla. Ta už od začátku října klesá na hodnotě a její propad je výraznější než změny celého trhu. Akcionářům se nelíbí, že se více věnuje Twitteru než Tesle, vidět je to i na postupně vyvstávajících potížích firmy a tom, že Twitter dotuje z prostředků, které by mohl vrazit spíše do dalšího rozvoje elektromobilky.



Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll. — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

Musk se proto uchýlil ke svému občasnému způsobu řízení firmy a rozhodování v některých záležitostech. Jeho další setrvání v čele Twitteru tak nyní mají na svědomí samotní uživatelé, kteří mohou rozhodnout v anketě na sociální síti. Do konce zbývá už jen chvíle, hlasování se uzavře ve 12:20 našeho času. Prozatím hlasovalo přes 17,1 milionu lidí. Patrně se očekává, že lid rozhodne o jeho odstoupení (svým působením v Twitteru si to kazí skoro všude, kde jen může) a vypadá to, že na to reaguje už i trh. Akcie Tesly v pre-marketu stouply už o 5 %. Budete hlasovat i vy a jak? Jak si myslíte, že to dopadne?

Aktualizace 12:30: Hlasování skončilo v poměru 57,5:42,5 pro odstoupení Muska z čela Twitteru. Musk se zavázal řídit rozhodnutím většiny. Celkem v anketě hlasovalo 17,5 milionu lidí.