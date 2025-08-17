Elon Musk si stěžuje, že Apple ignoruje jeho aplikace na App Store, hrozí žalobou
Včera, Milan Šurkala, aktualita
Aplikace X a Grok od společností Elona Muska jsou terčem nového sporu mezi Muskem a Applem. Podle Elona totiž Apple App Store ignoruje tyto aplikace a preferuje konkurenci zejména od OpenAI.
Elon Musk rozdmýchává nový spor. Ten se vede mezi ním a společností Apple, konkrétně jeho obchodu s aplikacemi App Store. Podle Muska App Store protlačuje konkurenční řešení od OpenAI na úkor jeho aplikací, jmenovitě sociální sítě X a chatbota Grok. Musk tvrdí, že Apple zde dává přednost konkurenčnímu ChatGPT od doby, kdy začal Apple spolupracovat s OpenAI (ChatGPT je alternativním zdrojem konverzací a informací v Apple Intelligence). Dle Muska se X nikdy neobjevil v Must-Have aplikacích, ačkoli je na prvním místě v sekci News, Grok je číslem 5 ve všech aplikacích celkově a číslem 2 v sekci Productivity těsně za ChatGPT. Musk se diví tomu, že ani jedna z výše uvedených aplikací se do seznamu 21 nejlepších (které jsou v Must-Have) nedopracovala.
Apple odpověděl, že seznam vychází ze seznamu tisíců aplikací v různých žebříčcích úspěšnosti, algoritmických doporučení i na základě hodnocení kurátorů daných objektivními kritérii. Jenže X ani Grok nejsou ani v seznamu Popular iPhone Apps, Incredible iPhone Apps nebo Editors Choice Apps. Nicméně objevují se hlasy i o tom, že nepůjde jen o upřednostňování ChatGPT a aplikací od OpenAI na úkor X a Groka, jak tvrdí Musk, když se ve výše uvedených seznamech objevily např. aplikace DeepSeek nebo Perplexity. A ty od OpenAI nejsou. Elon Musk tak sice vyhrožuje žalobou, ale bude ji muset případně postavit jinak, protože historie ukázala, že nemá pravdu a že do seznamu se dostali i jiní chatboti a aplikace než ty od OpenAI.
