Elon Musk ukázal youtuberovi továrnu SpaceX, natočili o tom hodinové video

Pokud vás zajímá, jak to vypadá ve Starbase společnosti SpaceX v Boca Chica v Texasu, kde firma vyvíjí, testuje i vyrábí raketové motory a připravuje novou raketu Starship, můžete se podívat na více než hodinový rozhovor s Elonem Muskem. Natočil ho Tim Dodd z youtubového kanálu Everyday Astronaut. Rozhovor byl natočen den před čtvrtým startem rakety Starship a uvidíte zde např. obří místnosti plné motorů Raptor, také několik obřích boosterů Super Heavy.



Elon Musk zde hovořil o tom, jak rychle se mohou jednotlivé části použít znovu a kolik prvních a druhých stupňů bude potřeba k tomu, aby mohl létat do vesmíru podobně, jako dnes aerolinky vypravují normální letadla. Video se také z nemalé části věnovalo tepelným štítům a jaké jsou možnosti řešení jejich problémů. Dobře také víme, že SpaceX se nebojí selhat a vývoj se snaží urychlit velkým množstvím testů, kdy i selhání může být úspěchem, neboť se při něm zjistí spousta informací o tom, proč k selhání došlo a co bylo špatně. Proto i Musk řekl, že všechny letošní lety Starship mají hlavním nákladem "data". Letos tedy půjde především o zisk co největšího množství dat.

Everyday Astronaut už zveřejnil nejen první hodinové video o továrně, ale také druhé kratší půlhodinové video o čtvrtém startu rakety Starship, a to s rozhovorem s Muskem před i po letu. Zajímá-li vás tato problematika, určitě se na obě videa podívejte.