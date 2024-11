Elon Musk věří, že v roce 2040 bude na Zemi více humanoidních robotů než lidí

Zda budou humanoidní roboti v budoucnu něčím běžným, to se teprve ukáže. Elon Musk ale něčemu takovému skálopevně věří. Jeho roboti Tesla Optimus sice dělají pokroky, ale stále nejsou natolik dobré, aby se na nedávné akci We, Robot pustili mezi obecenstvo bez ovládání lidmi na dálku. Tesla má prozatím v provozu v továrně pouhé 2 kusy, přičemž v příštím roce by jich mělo být dle Muska několik tisíc. Známe ale jeho velmi optimistické termíny, které vychází jen zřídka. Předpokládá, že velkosériová výroba by měla začít v roce 2026, přičemž v době, kdy se jejich cena díky velkým výrobním sériím ustálí, by měli vyjít na 20-30 tisíc USD. Firmě by tito roboti měli pomoci stát se společností s hodnotou 25 bilionů USD. Připomeňme, že o první pozici nejhodnotnějších firem se nyní přetahuje Apple s Nvidií, které obě mají okolo 3,4 bilionu USD (před pár dny se na první příčku dostala Nvidia).



Na Future Investment Initiative ale Musk předhodil svou další velmi optimistickou předpověď. V té předpokládá, že by populace humanoidních robotů mohla do roku 2040 překonat tu lidskou. Připomeňme, že na Zemi je nyní okolo 8,2 miliardy lidí a předpoklad pro rok 2040 je zhruba 9,2 miliardy. Jedním z argumentů proti tomu, že by se něco takového mohlo stát, je ten, že robota si nebude moci dovolit každý, když i dnes máme pří více než 8 miliardách lidí "jen" 1,5 miliardy aut. Opačným směrem to nabourává fakt, že robot přeci jen není auto a nemíří pouze do osobního vlastnictví jako asistent, ale také jako výpomoc a náhrada lidí do průmyslu, kde může jít o vysoké počty. Jenže tady se zase vkrádá otázka, zde je humanoidní robot opravdu nejlepší formou náhrady člověka a zda i v tom průmyslu půjde o ony miliardy kusů. Nezvládne to specifický robot pro danou činnost lépe než ten univerzální?