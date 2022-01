Elon Musk vyzval 19letého studenta, ať přestane sledovat jeho letadlo, ten chtěl Model 3

Elon Musk používá ke svým cestám soukromý tryskáč, což je vzhledem k jeho velmi širokému podnikatelskému záběru a cestování mezi sídly a dalšími lokacemi společností Tesla, SpaceX a dalších, logické. Polohu tohoto tryskáče už od června 2020 sleduje twitterový účet ElonJet, za kterým stojí 19letý student Jack Sweeney. Toto sledování polohy, které je pravidelně aktualizováno na základě veřejně přístupných dat od FAA, se ale nelíbí Elonu Muskovi, a tak tvůrce vyzval, zda by účet neodstranil kvůli možnému bezpečnostnímu riziku.

Sweeney na žádost v žertu odpověděl, že za Model 3 by to udělal, načež mu Musk nabídl zhruba desetinu, 5000 USD. Sweeney nijak neubral ze svých požadavků a požadoval 50 tisíc USD, což je stále zhruba hodnota té Tesly a zaplatilo by mu to školu a nějaké auto. Později Musk odpověděl, že si nemyslí, že placení za stažení účtu by byl správný krok. Sweeney na tom ale vydělal i tak. Několik lidí mu zaplatilo v Bitcoinech, aby stránku nechal naživu, sám Sweeney ale později požádal o stáž v Tesle a nabídl mu i pár rad, jak by jeho letadlo mohlo být hůře sledovatelné.

Účtu se také výrazně zvýšila popularita a počet sledujících se zhruba zdvojnásobil na téměř 180 tisíc. Díky těmto informacím chtěl Sweeney zjistit, kde se Musk pohybuje a případně i získat lepší povědomí o tom, na čem se pracuje (sám je jeho fanouškem).

