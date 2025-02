Elonův otec, Errol Musk, založil Musk Institute a propaguje memecoin Musk It

Elon Musk je znám svou podporou kryptoměn, alespoň co se např. Dogecoinu týče. V první polovině loňského prosince vznikla kryptoměna Musk It (MUSKIT), ta ale s Elonem nemá mnoho společného. Stojí za ní totiž jeho otec, Errol Musk. S ním nemá Elon zrovna přátelské vztahy. Označuje ho za kriminálníka a říká, že snad každý zločin, na který lze pomyslet, jeho otec udělal. Errol tvrdí, že je to on, kdo je hlavou rodiny, a že to vše okolo rodiny Musků začalo s ním, že on vše "muskoval" už roky.



V případě memecoinu Musk It to zatím moc dobře nevypadá. Token začal 9. prosince 2024 na hodnotě 0,056 USD, přičemž se zhruba týden motal kolem této hodnoty, aby následně spadl až na pouhých 0,0088 USD. Na přelomu ledna a února sice vyletěl chvilkově až na 0,073 USD, nicméně nyní je dost níže na cca 0,027 USD. Memecoin na bázi kryptoměny Solana by měl pomoci vybudovat Musk Institute a vybrat 150-200 mil. USD pro tento think-thank. Zatím je tržní valuace tokenu jen 27 mil. USD.



Cílem by mělo být také vybudování Musk Tower, technologického hubu pro podporu podnikání a výzkumu, o jehož vznik by se měla zasadit Al Khaili Group. Důvěryhodnost v projekt je ale obecně mizivá a spíše se v tom u veřejnosti vidí další pump-and-dump schéma. Elon Musk se od projektu distancuje a nechce s ním mít nic společného.