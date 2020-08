EMROD vyzkouší bezdrátový přenos elektrické energie na Novém Zélandu

Bezdrátově už nabíjíme např. telefony, ale pro větší distribuci elektrické energie používáme stále klasické dráty. Průkopníkem v tomto ohledu byl slavný Nikola Tesla, což je už téměř 130 let zpět. Nyní se jeho sen možná opět přiblíží trochu více realitě. Tyto myšlenky na bezdrátový přenos chce v praxi nasadit novozélandský startup EMROD. Pomocí elektromagnetických vln chce bezdrátově přenášet velké množství energie na velkou vzdálenost. Jako obvykle, cílem je využít takovou technologii tam, kde to má smysl, tedy např. tam, kde ještě nejsou dráty, nebo kde je jejich údržba velmi problematická a drahá. Nikdo tím nechce nahradit stávající dráty v místech, kde s nimi nejsou žádné větší problémy.



Co to tedy znamená? EMROD vidí smysl např. v distribuci elektřiny na ostrovech v Pacifiku, což umožní vyrábět elektřinu na jednom místě a pak ji bezdrátově přenášet na jiná, čímž se dosáhne menší závislosti na záložních generátorech a sníží se i cena. Využít se může i ve špatně přístupném terénu nebo při výpadcích. Pokud se poškodí klasické drátové vedení, příp. se provádí plánovaná odstávka, do zasažené oblasti může přijet nákladní vůz s anténou, do něhož se má bezdrátově přenášet energie z jiného vysílače. Tento vůz by pak dočasně mohl sloužit jako zdroj elektrické energie pro danou oblast. Podle společnosti by se měly výpadky snížit o 85 % a také se má o 65 % snížit cena elektřiny pro výše zmíněná určení díky levnější infrastruktuře.

Směřování vln je cílené, nemělo by tedy vznikat žádné další záření okolo hlavního paprsku. Systém má nabízet i chránění díky laserové "zácloně" tak, aby se při detekci blížícího se objektu (ptáka, helikoptéry,...) došlo k vypnutí přenosu a ten probíhal jen přes čistý vzduch. To vše sice zní na papíře velmi pěkně, ale už je otázkou, co se stane, když nebudou ideální podmínky pro přenos např. v případě častých výpadků kvůli objektům v dráze. I to bude vyžadovat nějaké záložní systémy. Také nevíme, jakou účinnost přenosu by vlastně měl tento systém nabízet (poněvadž se o něm nehovoří, je pravděpodobné, že nepůjde o moc vysoké číslo). Zatím se hovoří jen o přenosu v řádu kilowatt v rámci testovacího provozu pro společnost Powerco , ale systém se dá snadno škálovat a dosahovat i 100násobných přenosů.

