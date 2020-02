Epic brzy nabídne zdarma Kingdom Come: Deliverance

Zvláště pro našince je tato nabídka velice zajímavá, ostatně Kingdom Come: Deliverance je jeden z nejznámějších titulů, který kdy vzešel od českých vývojářů. Jde také o prvotinu od Warhorse Studios, které vede hlavní designér Daniel Vávra, jejž známe i jako spoluautora původního titulu Mafia.

Do 13. února nám Epic Games Store nabízí zdarma tituly Carcassonne a Ticket to Ride, což jsou v obou případech adaptace deskových her.



Kingdom Come: Deliverance bude společně s titulem Aztez zdarma k dispozici od 13. února, takže přesně na den dva roky po svém vydání. Dnes jsou tak k této hře už dávno k dispozici veškerá DLC a slíbený obsah, takže jde o uzavřenou kapitolu a my se nyní můžeme těšit na oznámení toho, na čem Warhorse aktuálně pracují. Logicky by to mělo být pokračování prvního dílu, ovšem nechme se překvapit.

Nyní přitom už Warhorse Studios pracují pod taktovkou THQ Nordic, a to již celý rok. Tehdy jsme se ale také dozvěděli, že studio má nadále fungovat nezávisle (do jisté míry, pochopitelně), takže na jeho dosavadních plánech se nemělo nic měnit. Ovšem když o nich s jistotou nic nevíme, pak lze těžko soudit.

Naposledy jsme se pak dozvěděli, že ke Kingdom Come jsou k dispozici oficiální moddingové nástroje , díky čemuž se může životnost této hry jen prodloužit.

