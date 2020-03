Epic Games se stávají i herním vydavatelem pro jiné a zdarma nabízí World War Z

Epic Games v průběhu minulého roku zaujali zákazníky především stálou nabídkou her zdarma, do které se mimochodem od včerejšího dne počítá i dvojice Figment a Tormentor x Punisher, přičemž neočekávané je tu také World War Z. Příští týden ve čtvrtek nastoupí hry Gone Home a Hob.

Vývojáři zase byli většinou chyceni na nabídku 88% podílu z prodeje her a za další peníze navíc byla řada z nich také ochotna podepsat firmě Epic exkluzivní prodej, což zase nelibě nesla řada zákazníků, kteří nechtěli opouštět Steam a poukazovali na bezpečnostní otázky a celkovou nevyzrálost platformy Epic Games Store.

Je pravda, že celý Epic Games Store má před sebou ještě dlouhou cestu vývoje, však dnes nenabízí ani možnost omezení stahovací rychlosti, která je naprosto zásadní a jinde běžná. Nicméně nyní lidé z Epic Games oznamují něco jiného, a sice že se jejich firma stává herním vydavatelem pro další studia.

Prozatím jde o tři studia, a to Remedy Entertainment, Gen Design a PLAYDEAD. Remedy bude asi znát nejvíc hráčů, kteří od tohoto studia dostali i titul Quantum Break a nejnověji pak Control. Od Gen Design pak máme The Last Guardian, exkluzivitu pro PlayStation 4 a od PLAYDEAD můžeme znát originální plošinkovku Limbo nebo Inside.

Tato studia tak získají ve firmě Epic Games potřebné zázemí a především finanční stabilitu, neboť náklady za vývoj půjdou plně za vydavatelem, tedy dočasně, než budou moci být splaceny z prodeje výsledné hry. O zisk se pak vývojáři s Epic Games podělí půl na půl a velice důležité pro ně bude to, že si mohou ponechat práva na své duševní vlastnictví, což Epic garantuje každému studiu, které se k němu přidá. Čili vydavatel by neměl mít možnost studiím přímo zasahovat do jejich práce, jak se bohužel běžně děje jinde.

