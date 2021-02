Epic Games Store bude nabízet hry zdarma i letos

Epic Games Store začal nabízet hry zdarma kvůli přilákání zákazníků, kteří si vytvoří účet a začnou rozšiřovat zástupy registrovaných uživatelů. Firma se tehdy nechala slyšet, že s touto praxí nepřestane do té doby, než přiměje ostatní platformy (čili především Steam) k tomu, aby změnily své chování vůči tvůrcům her a začaly jim nabízet větší podíly. Pokud víme, to se v případě Steamu nikdy nestalo, a tak ani není divu, že Epic Games Store nepřestal nabízet hry zdarma a v dohledné době ani nepřestane.

Díky Epic Games Store si zájemci mohli zdarma do své knihovny přidat tituly jako Grand Theft Auto V, Kingdom Come: Deliverance, Star Wars Battleground 2, Borderlands 2, Hitman, Metro 2033, Civilization VI a další. V tomto ohledu je to nejštědřejší platforma. Nyní nám její zástupci navíc prozradili, že nabídka her zdarma obměňovaných každý čtvrtek odpoledne tu zůstane i v průběhu tohoto roku.

Vedle toho Epic Games Store uvedl, že nyní už počet registrovaných hráčů přesáhl 160 milionů a lze tušit, že mnozí z nich byli přilákáni právě nabídkou her zdarma, spíše než aby si opravdu něco koupili. Firma si také uvědomuje, že relevantnější údaj než prostý počet registrací je to, kolik uživatelů je pravidelně aktivních a tento počet dosáhl 31,3 milionů lidí, kteří se denně přihlásí k účtu. Maximální počet najednou přihlášených pak loni dosáhl 13 milionů, přičemž o rok dříve to bylo jen 9 milionů. Epic Games Store tak bezpochyby roste a na to ukazuje i počet přihlášených uživatelů během posledního prosince, který meziročně vzrostl ze 32 na 56 milionů.

Epic Games Store jistě využívá velký počet lidí, kteří si jen do své knihovny občas přidají nabízenou hru zdarma, která je zrovna zaujme. To nám celková čísla zkresluje, nicméně ta rostou a dnes už se dá tato platforma považovat z hlediska aktivních hráčů za víceméně poloviční Steam. Stále je tu ale co dohánět, a to především s ohledem na funkce obchodu, které jsou sice postupně rozšiřovány, ale stále to není ono. V tomto roce se chce Epic zaměřit především na sociální stránku, profily hráčů a také achievementy.

A pokud jde o nejbližší nabídku her zdarma, aktuálně je to indie hopsačka Dandara: Trials of Fear Edition a od čtvrtka bude v nabídce rogue like strategie For the King.



Ceny souvisejících / podobných produktů: