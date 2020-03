Epic Games Store dostal seznam přání, ale stále mu chybí základní funkce

Pokud můžeme jmenovat jeden z nejpalčivějších problémů, který přetrvává více než rok po spuštění platformy a zcela jistě by nebylo tak složité jej vyřešit, pak je to funkce pro omezení rychlosti stahování dat. Hry představují i desítky gigabajtů dat a jejich stáhnutí tak může na dlouhé hodiny zabrat celou dostupnou datovou šířku, přičemž snad každá jiná platforma má k dispozici funkci, s níž můžeme rychlost stahování omezit, aby se nám nesekaly streamy, apod. Epic Games Store ale dosud nic takového nemá, takže si musíme případně pomoci jinak, a to třeba pomocí utility spravující síťová připojení na celém PC (NetLimiter a jiné).

Společnost Epic se přitom nyní rozhodla přidat jinou funkci, a sice wishlist, čili seznam přání, do nějž si můžeme přidávat hry, které se nám líbí, ale zatím si je nechceme ještě pořídit, anebo potřebujeme jinému naznačit, že by to byl vhodný dárek. Takový seznam pochopitelně už dlouho nabízí i Steam.

Do seznamu přání si můžeme danou hru z nabídky zařídit jednoduše kliknutím na tlačítko s piktogramem srdce, které je nově umístěno hned vedle tlačítka pro koupi. Wishlist pak můžeme otevřít z menu skrývající se pod názvem našeho účtu v levém dolním rohu. Pak se nám otevře celý seznam her a díky němu hned získáme přehled o tom, kolik objekty naší tužby aktuálně stojí.

Epic nás také může informovat o tom, že nějaká hra z tohoto seznamu je právě v akci, ale to je funkce, která zatím nebyla zprovozněna. A co se týče její koupě někým jiným prostřednictvím jeho účtu, to je samozřejmě také zatím jen přání, jehož splnění zatím bylo jen mlhavě přislíbeno pod položkou Gifting v tomto seznamu . V něm máme veškerá vylepšení pro Epic Games Store, která se chystají.

Jako další by měla následovat funkce pro nabízení her, které právě letí, dále podpora modifikací a rovněž možnost vrátit zakoupenou hru, aniž by bylo třeba kontaktovat zákaznickou podporu.

