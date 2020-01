Epic Games Store hlásí 108 milionů zákazníků

Epic Games Store tak obsloužil na 108 milionů zákazníků, kteří přímo utratili 680 milionů dolarů a dalších 280 milionů dolarů to bylo prostřednictvím kupónů třetích stran. Pokud jde o počet uživatelských účtů a zvláště těch aktivních, o tom se nedozvíme nic.

Celkově také tento obchod nabídl 73 her zdarma v celkové hodnotě 1455 USD (průměr cca 20 USD), což platí pro uplynulý rok a ty si zákazníci na svých účtech zaregistrovali ve více než 200 milionech kopií. Epic také udává, že zdarma nenabízí žádné podřadné hry a že jejich průměrné hodnocení je kolem 80 procent.

V předchozím roce byly nejpopulárnější hry World War Z, Satisfactory, Dauntless, Untitled Goose Game a The Outer Worlds, takže lze předpokládat že se na Epic Games Store i nejlépe prodávaly, ale pak je s podivem, že mezi ně nepatří také Borderlands 3 anebo Metro: Exodus.

Co se týče slibu, že nabízení her zdarma bude pokračovat i v tomto roce, zde není jasné, jak to v Epicu mysleli. Že budou hry zdarma nabízeny i letos, to bylo dávno jasné a ostatně se to už děje, ale výslovně zde nebylo řečeno, že to bude platit po celý tento rok.

Vedle toho se také dozvídáme, že se budou podepisovat další dohody o nabízení herních exkluzivit, čili Epic prostě bude v blízké budoucnosti fungovat tak, jak fungoval doposud a hodlá dále tlačit na Steam pomocí svých obvyklých zbraní.

Máme tu také žebříček aktivních hráčů, v němž nepřekvapivě vede USA se 17,2 % a s odstupem následuje Rusko a Čína (10,1 a 8,4 %). Do žebříčku 20 nejaktivnějších zemí jsme se dokonce dostali i my, a to sice na poslední 20. pozici s 1,01 %, ale i tak jde o pozoruhodné umístění.

A pokud jde o aktuální hru zdarma, jde o akční plošinkovku Sundered Eldritch Edition, přičemž tento žánr se Epic neodhodlá opustit ani zítra, kdy nabídne další podobnou hru, a to Horace od 505 Games. Tu označuje za nejlepší plošinkovku předchozího roku.

