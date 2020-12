Epic Games Store začíná nabízet i aplikace. První je Spotify

Epic Games Store byl sice spuštěn teprve před dvěma lety, ale rychle se dostal mezi nejpopulárnější digitální obchody s hrami. Tento úspěch lze na jedné straně přičíst atraktivním nabídkám pro hráče (např. před Vánoci rozdává jednu hru zdarma každý den ), na druhé straně potom vstřícným podmínkám pro vývojáře. A právě to byl jeden z důvodů, proč vůbec Epic Games Store vznikl. Tim Sweeney z Epic Games prohlásil, že 30% provize, kterou si strhává společnost Valve na Steamu, v dnešní době nedává smysl. Profitující digitální obchod s hrami by dle jeho slov bylo možné provozovat s výrazně nižší marží. Epic Games Store si proto od vývojářů bere jen 12 % z provedených nákupů.

Prozatím Epic Games Store obsahoval pouze hry, což vzhledem k názvu obchodu a zaměření firmy není nic překvapivého. Dnes se v knihovně objevila také první aplikace, která nemá s hraním nic společného. A rovnou se jedná o docela velkou rybu, neboť do obchodu míří aplikace pro streamování hudby Spotify. Firma to oznámila na svém Twitteru, ale bez upřesnění, zda se jedná o výjimku, nebo se v budoucnu Epic Games Store opravdu rozroste o neherní aplikace. Spotify lze z obchodu stáhnout na počítače s Windows 10, a to pochopitelně zdarma. Nejedná se o jedinou možnost, kde je možné aplikaci získat. Odkaz ke stažení naleznete také na oficiálním webu Spotify a dostupná je také prostřednictvím Microsoft Store.

Dává tedy vůbec nějaký smysl, aby Epic Games Store obsahoval kromě her také aplikace? Někteří uživatelé možná ocení, že budou mít přehled všech stažených titulů na jednom místě, ať už se jedná o hry nebo aplikace. Obchod tím možná rozšíří svou uživatelskou základnu, neboť by mohl přilákat i ty, kdo hry hrají jen občasně nebo vůbec. A vývojáři zase získají nový kanál, jak distribuovat své aplikace – navíc za výhodných podmínek. Podle posledních dat z letošního ledna používá Epic Games Store na 100 milionů hráčů. Od té doby se číslo nejspíš zvýšilo díky obecnému nárůstu zájmu o hry během koronavirové krize i mnoha populárním titulům, které od té doby vyšly.

Rozšíření Epic Games Store o aplikace navíc dává jistý smysl i vzhledem k nedávným rozepřím společnosti Epic Games s Googlem a především Applem. Vývojářům totiž vadila 30% marže z plateb v jejich hře Fortnite, a tak se rozhodli integrovat vlastní platební systém. Porušili tím ovšem pravidla App Store, na což Apple zareagoval odstraněním hry a hrozbou smazání vývojářského účtu Epic Games. Případ skončil u soudu a Epic Games společně se Spotify a dalšími firmami utvořili koalici, která se staví proti podmínkám v obchodu s aplikacemi Applu. Americký gigant nakonec přece jen částečně ustoupil, když snížil provizi od menších vývojářů ze 30 na 15 %

