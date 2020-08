Epic Games Store zavádí podporu modifikací her

Epic Games Store tak konečně získal podporu modifikací PC her, ovšem začíná s ní jen pozvolna. Neznamená to tak, že by modifikace v tomto obchodě najednou byly k dispozici pro všechny hry, které je podporují. Modifikace nabízí třeba Kingdom Come: Deliverance, ovšem v obchodě firmy Epic jsou aktuálně využitelné pouze s jednou hrou, a to MechWarrior 5.

Nedávno přitom Epic Games Store zavedl také achievementy, či česky by se dalo říci dosažené milníky při postupu danou hrou. Nyní tak přichází modifikace a je vidět, že Epic na své platformě stále pracuje a vylepšuje ji, i když to možná působí, že jeho postup je moc pomalý.

V případě Steamu a jeho Workshopu také víme, jak modifikace fungují, ale bude to podobné i v Epic Games Store? Dle dostupných informací to v případě MechWarrioru 5 funguje prostě tak, že po zaplacení hry a její instalaci budeme moci využít příslušný editor modifikací , který se objeví v knihovně. Tvůrci přitom slibují, že budeme mít přístup ke všem nástrojům, které posloužily pro vytvoření obsahu hry a dále i k předem vytvořenému obsahu a komponentám. Jde o modely, zvuky, textury, zkrátka vše krom samotného zdrojového kódu. Vytvořené modifikace pak budeme moci v rámci obchodu nabízet ostatním.

Aktuálně ale nevíme, jaké další hry získají podporu modifikací a kdy to bude. Takže ani nevíme, v jaké podobě to bude. Snad to ale bude brzy a podporovaných her bude rychle přibývat.

Ceny souvisejících / podobných produktů: