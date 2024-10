Epic Games žaluje Google a Samsung kvůli komplikovanému side-loadingu na Androidu

Společnost Epic Games má problémy nejen se společností Apple a jejím operačním systémem iOS, nelíbí se ji také vyškrtnutí z Google Play Store, které nastalo před lety ve stejném období jako u Applu. Proti Applu už částečně vyhrála, na území Evropské unie totiž musí iPhony povolit instalaci obchodů s aplikacemi od třetích stran, a tak na tyto telefony se už v některých zemích dá nainstalovat. To pak umožňuje instalaci i takových hitů, jakým je hra Fortnite. Není to ale jednoduché a navíc otevření alternativním zdrojům aplikací je krokem, který někteří majitelé telefonů Apple vidí spíše jako negativní než pozitivní (nemálo uživatelů volí Apple právě kvůli jeho uzavřenosti, a z toho plynoucí vyšší bezpečnosti).



Nyní společnost Epic Games upřela svůj zrak na firmy Samsung a Google. Podle ní sice Android sideloading aplikací umožňuje, nicméně je to zbytečně komplikované. Např. Samsung zavedl novou bezpečnostní funkci Auto-Blocker, která možnost instalace aplikací z alternativních zdrojů dělá ještě složitější, než byla. Epic Games na protest odstranil Fortnite ze Samsung Galaxy Store, takže instalaci hry na Samsungy sám ještě více zkomplikoval (asi aby více upozornil na problém). Podle slov Epicu jsou zde dva problémy. Prvně, dle jeho názoru by alternativní obchody s aplikacemi neměly být v blacklistu Auto-Blockeru (s tím se dá polemizovat, nebýt to tak, funkce by postrádala svůj primární účel) a za druhé je Auto-Blocker ve výchozím stavu zapnutý (opět se dá s Epicem polemizovat, osobně bych stejně jako Samsungu naopak intuitivně očekával, že bezpečnostní funkce budou ve výchozím stavu zapnuté a možné vypnutí by mělo být na explicitní vyžádání uživatele).



Epic Games tak nadále tvrdí, že Google má nelegální monopol na poli obchodů s aplikacemi (protože instalaci těch alternativních značně komplikuje), stejně jako se mu nelíbí placení za nákupy v aplikacích. Nedávno sice dlouholetý soud s Googlem vyhrál, nicméně nyní opět žaluje Google a tentokrát i společnost Samsung.