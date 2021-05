Epic nabízel Sony garantovaných 200 mil. USD za exkluzivity z PlayStationu

Jak dobře víme, společnost Epic Games zaplatila za celý rok 2019 kolem 104 milionů dolarů za hry, které nabízela ve svém obchodě zdarma. To znamená, že pokud by se obchod se Sony povedlo vyjednat, pak jen v jeho rámci by šlo o dvojnásobnou částku, která by se týkala her jako Horizon Zero Dawn a Days Gone.

V jejich případě by pochopitelně nešlo o nabídku zdarma, ale o možnost exkluzivního prodeje čtyř až šesti her, které tvořily i dále tvoří páteřní nabídku konzolí PlayStation. Stejně tak nemůžeme o nabídce 200 milionů dolarů uvažovat tak, že by šlo prostě o platbu z jedné kapsy do druhé. Firma Epic Games měla totiž garantovat, že Sony na prodeji exkluzivit v Epic Games Store utrží alespoň 200 milionů.

Namísto her jako Horizon Zero Dawn a Days Gone se ale do exkluzivní nabídky EGS ale dostaly méně známé tituly ReadySet Heroes Predator: Hunting Grounds , a to právě coby exkluzivity, i když druhý jmenovaný později přišel také na Steam.

Sony si tak zřejmě spočítalo, že pro něj bude lepší, když Horizon Zero Dawn dá k dispozici vedle EGS i na Steamu, jak se stalo a to samé čeká hru Days Gone. Čili v tomto případě Epic se svou snahou útočit na Steam pomocí exkluzivit ostrouhal, i když v případě řady jiných titulů naopak uspěl a na příkladu hry Borderlands 3 můžeme vidět, že se to může velice vyplatit, neboť v roce 2019 Epic právě díky Borderlands 3 jen v průběhu září získal polovinu ze svých celoročních tržeb ve výši cca 160 milionů dolarů.

