Epic nabízí zdarma chodicí adventuru a vláčkové impérium

Where the Water Tastes Like Wine je v podstatě odkaz na stařičké textové adventury či z části spíše o interaktivní knihu, v níž si občas můžeme vybrat, jak se naše postava rozhodne. Z traileru samotného v podstatě nemáme šanci zjistit, o co je náplní samotné hry, takže si raději ukážeme jedno z videí, které nabízí pouze obsah této hry. Ten vypadá vcelku jednoduše.

Jsou tu dvě prostředí, přičemž v prvním se pohybujeme se svou postavou kostlivce ve stylu hloupého Honzy s vakem na holi přes rameno. Chodíme po mapě Spojených států v době éry velké krize 20. století a občas narazíme na bod, kde se hra přepne do textového režimu podloženého osobitými kresbami. Nastává tak ona čtecí a rozhodovací pasáž.

O grafice a akci tak hra Where the Water Tastes Like Wine opravdu není. Vynikat má svým příběhem, originálním soundtrackem a atmosférou, takže kdo má zájem, může objednávat za celkem 0,- Kč.

To Railway Empire nás zavede také do starých času, ale ve zcela jiném žánru, díky němuž si tuto hru můžeme ihned spojit s Railroad Tycoon. Stejně jako jiné podobné hry jde i zde o dopravu lidí a surovin, pro což budeme stavět železnici, stanice, mosty, tunely, atd. Zde v plném 3D enginu.

Díky němu se můžeme postavit na místo strojvedoucího a užít si cestu po "vlastnoručně" postavené trati, ovšem primárním cílem je samozřejmě rozvoj našeho železničního impéria.

A co bude příští týden? Zatím se ukazuje jediná hra, která by mohla být později doplněna o další. Jde o titul Stick It To The Man!, jakýsi hybrid mezi adventurou a plošinkovkou od studia Zoink.

