Epic nabízí zdarma Grand Theft Auto V a má "megavýprodej"

Stačí se přihlásit na účet obchodu Epic Games a stisknout jedno tlačítko, abychom získali zdarma 10dolarový kupón (Epic Coupon), který můžeme použít při koupi hry či obsahu s cenou už od 15 dolarů. Efektivně to tak představuje 10dolarovou slevu, přičemž tyto kupóny je třeba uplatnit do letošního 1. listopadu. Ovšem Epic nám další takový kupón nabídne i poté, co si s pomocí prvního koupíme alespoň 15dolarové zboží.