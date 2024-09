Epic nabízí zdarma hry Sniper Ghost Warrior Contracts a Football Manager 2024

Sniper Ghost Warrior Contracts je taktická FPS střílečka, která patří do série Sniper Ghost Warrior od polských vývojářů z CI Games (dříve City Interactive S.A.). První hra vyšla v roce 2008 s názvem Sniper: Art of Victory a přestože moc příznivých ohlasů se nedočkala, vývojáře to neodradilo a u dalších dílů byly vidět poměrně výrazné kvalitativní posuny kupředu. Gameplay dává velký důraz na eliminaci cílů pomocí odstřelovacích pušek (právě tehdy jsou hry z této série zajímavé), ale využívat lze i jiný typ zbraní v případě potřeby útoku na kratší vzdálenost.

Pokud máte sniperky v oblibě, mohli byste si zde přijít na své, jelikož při míření skrze puškohled je tu herní mechanika, kdy je třeba kompenzovat nejen pozici a vzdálenost cíle, ale také směr větru (jsou pro to k dispozici indikátory). Pokud by ale něco takového bylo pro Vás až příliš hardcore a chtěli byste si hru a její mise přesto projít, lze zapnout pomocníka, který pak pomocí červené tečky ukazuje přesný bod, kam je třeba v danou chvíli mířit, jelikož zohledňuje zmíněné faktory. Je ale nutné dodat, že se pak tím odstraní to, co je na této hře nejvíce zajímavé, takže pomocníka nedoporučuji, protože to herní zážitek až příliš promění.

Název hry Vydání Engine Vývoj Vydavatel Sniper: Art of Victory 2008 Chrome Engine 2 City Interactive City Interactive Sniper: Ghost Warrior 2010 Chrome Engine 4 City Interactive City Interactive Sniper: Ghost Warrior 2 2013 CryEngine 3 City Interactive City Interactive Sniper Ghost Warrior 3 2017 CryEngine CI Games CI Games Sniper Ghost Warrior Contracts 2019 CryEngine CI Games CI Games Sniper Ghost Warrior Contracts 2 2021 CryEngine CI Games CI Games

Stojí za zmínku, že 4. díl s názvem Sniper: Ghost Warrior 3 z roku 2017 představoval velkou změnu z hlediska obsáhlosti a konceptu, protože se už jednalo o hru s příběhem odehrávajícím se v otevřeném světě (rozděleném do 3 rozlehlých map, mezi nimiž se lze libovolně přesunovat) a s množstvím animací, zatímco dřívější díly byly v podstatě jen koridorové střílečky rozdělené do většího množství misí s jasným začátkem a koncem. V SGW3 nechyběl ani crafting, skill pointy pro vylepšování schopností, sbírání herní měny pro nakupování lepších zbraní a výbavy (včetně dronu) nebo fast travel a vozidla pro rychlejší pohyb po herním světě. Pro vývojáře šlo o hodně ambiciózní projekt, kterým se chtěli přiblížit hrám ze série Far Cry.

A tím se dostáváme k dalšímu dílu Sniper Ghost Warrior Contracts, jenž přinesl další koncepční změnu. Nejde už ani o koridor a ani o klasický otevřený svět se silným důrazem na průběžné vyprávění příběhu jako v předchozím případě. Namísto toho hra nabízí 5 samostatných rozsáhlých map, v kterých má hráč za úkol zneškodnit několik konkrétních cílů, přičemž může v každé mapě plnit různé výzvy, za což získává nejen herní měnu pro nákup lepších zbraní a jejich vylepšování/modifikaci, ale také skill pointy, pomocí kterých vylepšuje své schopnosti. Jednotlivé výzvy jsou navíc koncipované tak, že nelze splnit všechny během 1 průchodu mapou, ale je třeba se do stejné mapy vrátit a postupovat jiným způsobem. Nicméně pro splnění konkrétní výzvy není nutné znovu eliminovat všechny cíle, protože stačí po splnění odeslat na předem určených místech získaná data do cloudu (uložit) a pak lze mapu už opustit a rozehrát třeba nějakou jinou.

Aktuální hodnocení hry Sniper Ghost Warrior Contracts na webu Metacritic pro PC je 71 % na základě 27 odborných recenzí a 68 % od 42 hráčů. Za sebe ji mohu doporučit vzhledem k herním mechanikám, možnostem konfigurace zbraní a výbavy, propracovanosti jednotlivých map a grafickému zpracování.