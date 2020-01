Epic prodlužuje prodejní akci a nabízí najednou tři hry zdarma

Vánoce v Epic Games Store tak i nadále běží, takže si můžeme s až 50% slevou pořídit tituly Borderlands 3, Star Wars Jedi: Fallen Order, Metro Exodus, The Outer Worlds nebo Red Dead Redemption 2. Jiné méně známé tituly jsou pochopitelně k dispozici s ještě většími slevami a tento "Encore Week" potrvá do 7. ledna.

Pro všechny jsou pak připraveny tři hry zdarma, a to už ne v rámci dříve ohlášené akce 12 her během 12 dní, takže tato nabídka potrvá až do 9. ledna. Jednak jde o sportovní adrenalinový titul Steep od Ubisoftu a pokud si vzpomínáte, ten byl také již nabízen v akci zdarma , a to na firemní platformě Uplay. Kdo tak pečlivě sleduje podobné nabídky, ten už jistě svou kopii získal, ale nakonec proč ji nemít i na jiné platformě, že?

Zajímavější je ale nabídka prvního i druhého dílu Darksiders, a to v prvním případě Warmastered Edition a v druhém pak Deathinitive Edition. Jde o sérii původně od Vigil Games, a to žánrově hack'n'slash dobrodružná mlátička s prvky RPG.

Kdo tak zrovna nevyhledává tituly ve stylu Middle-earth: Shadow of Mordor a podobné, toho může nechat chladným i série Darksiders, kde se dostaneme doprostřed války mezi nebem a peklem. Oba díly už nejsou nejnovější, jde o tituly z let 2010 a 2015, po nichž už přišel Darksiders III a také spin-off Darksiders Genesis. První dva díly ale mají vysoká hodnocení, takže ve svém žánru to jsou kvalitní hry.

