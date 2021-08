Epic už ve svém herním obchodě utopil půl miliardy dolarů, v zisku jen tak nebude

Díky soudnímu sporu s firmou Apple jsme se na jaře dozvěděli i to kolik Epic Games platí autorům her, jež nám pravidelně servíruje zdarma. Nejde o malé částky, ovšem s celkovými ztrátami, které EGS zatím přinesl, se to nedá srovnávat.

Právní zástupci firmy Epic se u soudu snažili poukázat na to, že EGS je srovnatelný obchod s Apple App Store, což se ukázalo jako voda na mlýn právníků firmy Apple. Ti opáčili, že EGS je prodělečný podnik, a tak nemůže být srovnáván s App Store, přičemž prodělečný zůstane ještě celé roky, pokud se někdy vůbec dostane do plusu.

Máme tu ale i konkrétní čísla. V roce 2019 měla firma Epic Games ve svém obchodě utopit 181 milionů dolarů a v předchozím roce už to mělo být na 273 milionů, čili celkem 454 milionů a pro letošek se předpokládá ztráta 139 milionů. Čili touto dobou by měla celkově činit již přes půl miliardy dolarů.



Samotná společnost Epic Games také předpokládá, že její EGS se celkově dostane do zisku až v roce 2027, na čemž se bezesporu podepíše i pravidelné rozdávání her zdarma, i když to v roce 2019 nepředstavovalo ani desetinu z celkové ztráty a z dlouhodobého hlediska jde také spíše o investici, neboť tyto akce pravidelně lákají nově se registrující uživatele. Nákladnější by už ale mohly být možná spíše exkluzivity, čili zbrusu nové a velice populární hry, které jsou zpravidla po jeden rok nabízeny pouze na EGS, pokud jde o verze pro PC. Ale právě i to samozřejmě Epic dělá kvůli tomu, aby sám zpopularizoval svůj obchod.

Na výsledcích se také jistě podepisuje i vysoký podíl z prodeje, který jde do rukou autorům/nakladatelům. Jde bez výjimky o 88 % a EGS sám získává zbylých 12 %, zatímco na Steamu je to pro většinu autorů jen poměr 70/30 s možností získat lepší podmínky v případě těch nejprodávanějších her. Epic Games si ovšem takové počínání může dovolit díky svým ziskům z her a především díky Fortnite.

A o čem jde ve sporu mezi Epic Games a firmou Apple? Jednoduše o to, aby Apple pustil EGS do platformy iOS, čili aby samotný App Store nabízel instalaci klientu pro EGS či spíše aby ten bylo možné instalovat i mimo App Store, čímž by se ovšem Apple připravil o podíl z tržeb v rámci EGS či her. Jako obvykle tak jde o peníze.



