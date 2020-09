Epic vs. Apple: Soud dal za pravdu Applu, Epic se choval nečestně

Apple a Epic Games pokračuje a nedávno proběhlo i soudní slyšení. To kvůli koronavirové pandemii proběhlo online přes Zoom a trvalo asi 3 hodiny. Celý problém je v tom, že Apple App Store vyžaduje, aby jakékoli platby z aplikace šly přes jeho platební systém. Vedle jasné snahy o zisky z provizí to má ale i jeden další účel, který je hlavním argumentem společnosti Apple. Zajišťuje tím vysokou bezpečnost a nehrozí tak, že by se uživatel kupující si něco na App Store dostal na nějaký jiný platební systém třetí strany, který by mohl být potenciálně nebezpečný a vést např. ke krádeži dat o platební kartě. A právě toto porušil Epic Games, který do své hry Fortnite zavedl vlastní platební systém, ačkoli to odporuje podmínkám App Store a vědomě tak porušil dohodu, kterou uzavřel s Applem. Ten kontroval stažením aplikace z App Store, zrušením možnosti přihlášení

Boj mezi společnostmipokračuje a nedávno proběhlo i soudní slyšení. To kvůli koronavirové pandemii proběhlo online přes Zoom a trvalo asi 3 hodiny. Celý problém je v tom, že Apple App Store vyžaduje, aby jakékoli platby z aplikace šly přes jeho platební systém. Vedle jasné snahy o zisky z provizí to má ale i jeden další účel, který je hlavním argumentem společnosti Apple. Zajišťuje tím vysokou bezpečnost a nehrozí tak, že by se uživatel kupující si něco na App Store dostal na nějaký jiný platební systém třetí strany, který by mohl být potenciálně nebezpečný a vést např. ke krádeži dat o platební kartě. A právě toto porušil Epic Games, který do své hry Fortnite zavedl vlastní platební systém, ačkoli to odporuje podmínkám App Store a vědomě tak porušil dohodu, kterou uzavřel s Applem. Ten kontroval stažením aplikace z App Store, zrušením možnosti přihlášení Sign in with Apple i zrušením účtu vývojářů.

Připomeňme, že tento boj o provize se týká plateb přes App Store a aplikace. Pokud si aplikaci zaplatíte mimo systém Applu, je to vaše věc a klidně takovou aplikaci můžete používat na iOS nebo iPadOS. Klidně si tak můžete zaplatit Spotify na stránkách spotify.com, Netflix na netflix.com a používat je bez omezení na platformě Applu, aniž by Apple z takového předplatného uviděl jediný cent. Jde totiž o platby vedoucí ze systému Applu. Jestli tedy chce uživatel podstoupit rizika při placení jinde mimo ekosystém Applu, je to jeho věc a jeho problém, je mu to Applem dovoleno, ale nesmí toto riziko podstupovat z platformy Applu. Problémem pro vývojáře je pak ten fakt, že pro uživatele aplikace je jednodušší si další věci dokupovat přes samotnou aplikaci a nikoli např. přes web vývojáře (aplikace) a synchronizovat to přes uživatelský účet. Představit si můžeme třeba nákup DLC do hry. Proti nemožnosti získat zákazníky přímo přes aplikace se postavilo 13 společností, které vytvořily koalici

Soudkyně Yvonne Rogers v soudním slyšení nesouhlasila s argumenty společnosti Epic Games a nařčení, že Apple svým chování narušuje antimonopolní zákony. Podle ní uzavřené systémy vždy existovaly a existují, jsou běžnou součástí byznysu, mělo je Nintendo, Sony a dokonce i Microsoft, který se staví proti Applu (zejména kvůli omezením jeho herní streamovací služby xCloud). Zatímco Epic Games argumentovali tím, že jsou přeci dlouhodobým partnerem Applu a tedy by se jejich platebnímu systému mělo věřit a není bezpečnostním rizikem, soudkyně naopak zmínila, že Epic Games vědomě porušil uzavřenou smlouvu, choval se nečestně a tím naopak vytváří bezpečnostní riziko (jinak řečeno naznačila, jak může Apple věřit někomu, kdo záměrně porušuje smlouvy, a jak jim mohou věřit samotní zákazníci, když nemají problém s porušením dobrovolně uzavřených smluv a tedy nečestným jednáním?). Samotný soud ale nevynesl žádný pravomocný verdikt, který by mohl před porotou pokračovat do července příštího roku.



