Epic zaplatí 520 mil. USD za zneužívání "dark patternů" ve Fortnitu nejen u dětí

Společnosti se snaží vydělávat více peněz a někdy se uchylují k ne zrovna morálním praktikám, jak zvýšit své finanční zisky. Právě tohle stojí za mimosoudním vyrovnání ve výši 520 mil. USD (11,9 mld. Kč), které zaplatí společnost Epic Games za zneužívání "dark patternů" ve své velmi oblíbené hře Fortnite. Pod tímto termínem rozumíme takové úpravy uživatelského rozhraní, které mají uživatele zmást a přimět dostat se někam, kam původně nechtěl, nakoupit něco, co nechtěl a podobně. Způsobů je mnoho, běžně se s tím setkáme jako s výraznými tlačítky pro přijetí něčeho (co chce tvůrce aplikace, stránky, ale většinou ne uživatel) a nevýraznými až schovanými tlačítky pro odmítnutí a podobně. Jedním z nejslavnějších případů tohoto je snadná registrace na Amazonu, ale v podstatě nemožnost udělat opak a registraci zrušit, přičemž ta byla schována za nelogickou strukturou odkazů, kde by to člověk asi ani nehledal. V případě Fortnitu mělo jít o různé praktiky, které ohrožovaly soukromí dětí a měly uživatele obecně přimět k nákupům ve hře.



Vyrovnání se tak skládá ze dvou položek. První je ve výši 245 mil. USD za obecné matení uživatelů, které je přimělo provádět nechtěné změny a nákupy, druhá pak 275 mil. USD za porušování zákonů pro ochranu soukromí dětí. Epic Games podle FTC porušil nařízení COPPA a sbíral osobní data dětí ve věku pod 13 let bez souhlasů a vědomí rodičů. Jedním z problémů je např. i to, že komunikace pomocí hlasu a textových zpráv byla ve výchozím nastavení aktivována i pro nejmenší uživatele, což je dnes už problém.