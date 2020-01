Éra řádných SSD pro PCIe 4.0 přichází

Před Vánocemi jsme tu měli malou ochutnávku v podobě SSD firmy Lexar, která hlásila propustnost až 7 GB/s s využitím nového kontroleru. Už tak ostatně můžeme odlišit nové modely SSD od starých pro rozhraní PCIe 4.0, které ovšem jsou založeny na horkou jehlou spíchnutém kontroleru Phison PS5016-E16. Bez něj by totiž nebylo v druhém pololetí 2019 co využít v moderních sestavách s Ryzen 3000 na X570 v případě SSD pro běžné spotřebitele.

Na tento rok už ale byla slíbena SSD využívající nové kontrolery vytvořené pro PCIe 4.0 a máme tu jednak už ohlášené Phison E18 a nyní se dozvídáme o novinkách od Silicon Motion a InnoGrit. Ty chce využít společnost ADATA na svých vlastních modelech M.2 SSD.

Půjde například o řadu XPG Sage M.2 NVMe SSD s kapacitami až 4 TB a kontrolerem InnoGrit "Rainier" IG5236. Ten nabídne sekvenční propustnost právě až 7000 MB/s při čtení a zápis až 6100 MB/s a dále pak až 1 milion IOPS (4k) s náhodným přístupem, Využit bude protokol NVMe 1.4.

Dále to je druhý zobrazený XPG Indigo, který můžeme považovat za trošku slabší model oproti Sage. Založen bude na kontroleru od Silicon Motion, a to SM2264 a budou tu opět kapacity do 4 TB, čtení až 7000 MB/s, zápis až 6000 MB/s a 700.000 4k IOPS.

Jako poslední je tu XPG Pearl s kontrolerem SM2267, který nabídne sekvenční čtení maximálně 4000 MB/s, zápis do 3000 MB/s a 400.000 IOPS. Všechny tři novinky přijdou na trh někdy v průběhu tohoto roku.

