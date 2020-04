ESRB bude nyní označovat hry obsahující loot boxy

Entertainment Software Ratings Board (ESRB) je americká organizace, která byla už před řadou let vytvořena asociací ESA (Entertainment Software Association) jako reakce na množící se stížnosti na (nejen) násilí ve hrách. Začala tak označovat hry dle toho, pro koho jsou a nejsou vhodné, takže zpravidla jde o obvyklý rating spojený s věkem. Nyní tu ale máme novinku v podobě označení her, které obsahují "In-Game Purchases", čili možnost nakupování digitálního zboží za peníze, čímž rozumíme obvykle mikrotransakce a loot boxy.

Před řadou let byly takové praktiky nemyslitelné, jenomže časy se mění. V Oblivionu ještě Bethesda sklidila všeobecný posměch za snahu prodat lidem brnění na koně za pět dolarů, jenomže mobilní hry hráče vychovaly a i díky nim mohly herní společnosti začít prosazovat mikrotransakce i na PC. K tomu pak zásadně přispěl i důraz na tvorbu multiplayerových her, kde mají svůj význam i kosmetické doplňky a do toho vstupuje i tzv. live service, čili snaha studií své tituly neustále vylepšovat, doplňovat, pořádat události a zkrátka se snažit o to, aby se pořád hrály. Důvod je zřejmý - pouze silná herní komunita dokáže tvořit zajímavé zisky právě pomocí mikrotransakcí.

Dnes ovšem obvykle neplatí, že si vybereme nějaký digitální doplněk a ten si pomocí mikrotransakce zaplatíme, to by přeci nebyla zábava. Loot boxy jsou ta pravá zábava, čili tu máme hříčku, která připomíná jednorukého banditu, ovšem s tím rozdílem, že každý loot box nám něco nabídne, zatímco bandita peníze většinou jen polyká.

Na druhou stranu, v loot boxech se dají najít většinou jen digitální cetky, respektive vždy je tomu tak. Rozdíl je jen v tom, že některé digitální cetky mají zdánlivě vyšší hodnotu, a to pouze proto, že někdo o tom rozhodl a tato hodnota je daná pouze koeficientem rarity. Bandita či prostě výherní automat nás občas i oblaží peněžní výhrou, i když v důsledku vyhraje vždy jeho provozovatel. To samé platí ovšem i v případě loot boxů, pokud si je někdo zaplatí a v jejich případě jde pouze o to, zda někomu taková zábava přijde hodna vynaložených peněz.

To celé je samozřejmě v naprostém pořádku, lidé utrácejí za všemožné věci. V případě nového označení od ESRB jde ale o to, aby hra byla alespoň příslušně označena a rodiče mohli snadno a rychle určit, že ta zahrnuje mikrotransakce a loot boxy, kde je právě o element náhody, který z dětí efektivně dělá malé gamblery.

Označení, které vidíte na obrázku nahoře, tak získají takové hry, v nichž se dají loot boxy pořizovat za peníze a v nichž jde o klasickou podobu, v níž nám hra naservíruje velké množství "krabic s překvapením" a my to můžeme roztočit jak v nonstopu. Pokud jde o nákup předem vybraného zboží, bude hra označena jen prvním řádkem, čili In-Game Purchases.

