Ethereum 2.0 přichází, blíží se i konec jeho klasické těžby

Ethereum Improvement Proposal #1559 počítá se zavedením statického modelu, což jednoduše znamená nižší výdělek pro těžaře. Aktuálně se blockchain Etherea sestavuje jako v mnoha jiných případech (včetně Bitcoinu) tak, že těžaři si logicky vybírají transakce s nejvyššími nastavenými poplatky a tvoří z nich bloky s neměnnou velikostí. Pro transakci samotnou to znamená, že bude rychle zpracována a pro těžaře z toho plyne zase vysoká odměna, ovšem statický model znamená i statické poplatky za transakce, zatímco se naopak bude měnit velikost bloků, z nichž je tvořen výsledný blockchain





Kritici počítají s tím, že velikost bloků spíše vzroste, což vidí jako ohrožení bezpečnosti transakcí. Na druhé straně naroste celková rychlost zpracování a tvorby blockchainu, o což právě v modelu Ethereum 2.0 jde a pokud už nebude možné nastavit vyšší poplatky za transakce, pro těžaře samotné to bude znamenat mnohem nižší zisky, respektive spíše o odměnu rovnou přijdou.

Ethereum 2.0 také v důsledku už nemá využívat stejný mechanismus pro tvorbu blockchainu, čili PoW (Proof of Work), v němž se používá výkonný hardware pro těžbu či hashování. Nastoupí PoS (Proof of Stake), v němž musí dostatek členů "validátorů" (vlastnit musí 32 ETH, anebo fungovat v rámci poolu) transakci schválit, k čemuž už nebude zapotřebí výkonný hardware, který spotřebuje kvanta energie. Díky novému systému se bude moci zpracovat až kolem deseti tisíc transakcí za sekundu oproti několika desítkám ve stávajícím systému, a to právě především díky větším blokům.

Těmto změnám se tak těžaři pochopitelně brání, ovšem velké těžební pooly jako Ethermine a Spar Pool jsou ovládány zakládající Ethereum Foundation, která dané změny připravuje, čili komunita může hlasitě protestovat, ale hlavní slovo jí nepatří. Mnozí těžaři přitom fungují v rámci poolů, které v podstatě připravují jejich konec v takové podobě, v jaké dnes fungují.

Otázka je, kdy se Ethereum 2.0 stane skutečností. Technicky již má být vše připraveno, a tak může být postupný přechod spuštěn kdykoliv, respektive už byl loni v prosinci, ale to zatím nastala jen fáze 0. Situace je ale taková, že obecná podpora Etherea 2.0 tu zatím není a právě ta má už jako jediná scházet pro jeho zavedení, neboť z technického hlediska má být vše už připraveno.

Ceny souvisejících / podobných produktů: