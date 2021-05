Ethereum prorazilo hranici 3000 USD a dále stoupá

Ethereum se právě před měsícem poprvé podívalo nad hranici 2000 USD a už jen další měsíc mu trvalo, než překročilo mez 3000 USD, přičemž aktuálně se pohybuje těsně pod 3100 USD, a má tak hodnotu nad 66 tisíc Kč.

Růst byl přitom Ethereu předpovídán, přičemž jeho vývoj už nezávisí tak moc na Bitcoinu jako dříve. Ostatně Bitcoin je aktuálně na hodnotě kolem 57 tisíc USD, kde byl poprvé již letos v únoru, kdežto Ethereum zatím vytrvale stoupá do nových výšin, kde ještě nikdy nebylo.

To znamená, že opatření NVIDIE využívající omezovač výkonu těžby napříč celým spektrem grafických karet Ampere může opravdu přijít jako velice vítaná věc pro hráče. Stoupající hodnota Etherea by totiž mohla ještě více vyšponovat ceny grafických karet, i když reálné výdělky, respektive odměny za těžbu v ETH v poslední době výrazně klesají, jak se do sítě zapojují nové a nové kapacity.

Ethereum tak zažívá dlouhý bull run už od začátku tohoto roku a můžeme jen hádat, kde se zastaví. Pokud nedojde k brzkému pádu a ani nepřijdou změny, které by přinesly konec klasické těžby, pak se zřejmě dočkáme toho, že vznikne obrovská poptávka po grafických kartách, které na trh přišly před polovinou května a NVIDIA zároveň nebude mít žádný problém s prodejem těžebních akcelerátorů CMP HX. Současně s tím samozřejmě i vzroste zájem o karty, na nichž dosud těžba nebyla tak výhodná, čili i o nové Radeony a kdo ví, možná se těžařům budou vyplácet i nové verze GeForce Ampere s omezovačem výkonu.



