EU má v plánu zakázat použití anonymních peněženek pro kryptoměny

Návrh Evropské komise by tak měl postihnout právě ty, kteří vyloženě chtějí své kryptopeníze vlastnit v peněžence, již si nikdo nemůže spojit s konkrétní osobou. Je tak zřejmé, že k praní špinavých peněz či k jinému protiprávnímu jednání může docházet a my bychom k tomu mohli přidat třeba i placení autorům vyděračského malwaru, kteří obvykle požadují platbu v Bitcoinech či jiné kryptoměně právě kvůli možnosti dobře se chránit před vystopováním platby.

Tato zpráva přitom přichází jen krátce poté, co britská policie oznámila zabavení kryptoměn v hodnotě kolem 180 milionů liber. Je tu přímá spojitost s vyšetřováním 39leté ženy, která byla 24. června zatčena kvůli podezření z praní špinavých peněz a dle neoficiálních informací byla zabavená částka v Bitcoinech. A to samozřejmě není první a zřejmě ani poslední případ.

Evropská komise bude dle návrhu požadovat, aby byly převody financí v kryptoměnách jednoznačně identifikovatelné, což bude platit pro veškeré poskytovatele služeb spojených s kryptoměnami, jak můžeme označit třeba firmy Coinbase, Binance a jiné. To znamená, že záznamy o převodech prostředků budou muset nést konkrétně jméno odesílatele, jeho adresu a jednoznačné identifikační číslo, což může být i datum a místo narození. Na straně příjemce bude požadováno jméno a číslo účtu a to vše, pokud bude splněno, by pochopitelně velice usnadnilo práci policie, pro niž není stopování bitcoinových transakcí nemožné ani dnes, ale je pracné a obtížné.

A nutno dodat, že služby jako Coinbase už dnes po uživatelích vyžadují, aby se jednoznačně identifikovali pomocí dokladů i faktur či jiných dokumentů potvrzujících identitu i místo bydliště.

Tento návrh ale bude muset schválit ještě Evropský parlament a členské země unie, než se stane zákonem a takový proces může trvat přibližně dva roky. Otázka je, co by mohl znamenat skutečně v praxi, neboť nyní nám pro odeslání peněz z kryptopeněženky stačí prostě adresa jiné a těžko si lze představit, že se na tomto vlivem zákona něco ihned změní, zvláště když poskytovatelů je mnoho a ne všichni si budou dělat hlavu z evropského práva a pak tu jde i o služby, které se pregnantně nazývají "bitcoinové prádelny". To spíše až v případě "koncových bodů" v podobě směnáren na FIAT by mohly nastat problémy při přijímání plateb pro směnu a zaslání eur/korun či jiné měny do bankovního účtu.



