Eurogamer potvrzuje, že DRM v Resident Evil Village způsobuje sekání

Nyní herní server Eurogamer potvrzuje to, co bylo zřejmé, čili právě implementace Denuva a V3 způsobuje náhlé poklesy snímkovací frekvence této hry, a opravdu tak platí, že lepší herní zážitek mají ti, kteří si hru jednoduše stáhnou v cracknuté verzi, než aby si ji kupovali. A to je samozřejmě špatně, čili nyní se čeká na to, co s tím provede samotný Capcom.