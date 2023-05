EV v Indii: první zákazy ICE možná od 2024, stopka prodejů některých typů od 2035

Z nějakého prazvláštního důvodu si spousta lidí myslí, že evropský Green Deal je ojedinělou ekologickou aktivitou, která na světě nemá obdoby. Často se zmiňuje např. to, že naše Evropa je jen plivnutím do moře, a že nejlidnatější státy jako Indie a Čína nás svými emisemi snadno přehluší. To je sice pravdou, ale argument, že když někdo může znečišťovat životností prostředí, můžeme to dělat také, není zrovna dobrý. Ono i 90 % emisí je pořád lepší, než nedělat nic a být na 100 %. Problém této argumentace je ale především v tom, že tyto dva státy se ve snaze zlepšit situaci až tak výrazně neliší od Evropy. Ta opravdu není ojedinělá a nebyla ani před zhruba dekádou, kdy se Evropě vytýkalo to, že je zaslepená do naftových motorů, což údajně neplatilo o žádné jiné oblasti na světě. A byla to právě Indie, která byla na předních příčkách, a kde např. v roce 2012 bylo 54 % nových vozů vybavených dieselovými motory (dnes jen 18 %).



A s Green Dealem je to podobné. Evropě se sice vytýká zákaz prodeje nových vozů se spalovacím motorem od roku 2035, nicméně i Čína plánuje podobná omezení a už dnes prodeje elektromobilů a podobných vozů (hybridů, vodíkových,...) podporuje a za rok 2022 tam bylo 22 % nově prodaných vozů elektrických a překonává tak i spoustu evropských zemí (s PHEV je to dohromady 33 %). A Indie? Země, kde je někdy dobrodružstvím nabít i mobilní telefon, a z jejichž elektrické sítě vstávají hrůzou všechny vlasy na hlavě i plešatému, to s elektromobilitou myslí také docela vážně. Několik indických států chce rovněž zavést bany na spalovací auta v podobných termínech jako Evropa, jsou zde ale i další tendence na celostátní úrovni (některé úspěšné, některé nikoli).

Prozatím je většina z nich ve fázích návrhů a Tarum Kapoor, který nyní vede část ministerstva pro ropu a zemní plyn zodpovědnou za uhlíkovou neutralitu, předložil návrh dle zprávy od Energy Transition Advisory Committee (ETAC) na omezení vozidel se spalovacími motory a podporu elektromobility. Ta je už dnes výrazně podporována např. v případě tříkolek, které v elektrických verzích dominují trhu. Podle tohoto návrhu by první ban na spalovací vozy měl začít platit dokonce už v příštím roce 2024. Šlo by o nová městská rozvážková auta, která by od příštího roku měla být už jen elektrická, pokud jde o nově přihlášené vozy.

Rok 2027 by měl přinést úplný zákaz vjezdu naftových 4kolových vozů do center měst s počtem obyvatel 1 milion a více, případně i v menších městech, kde je extrémně špatná situace ohledně ovzduší. Rok 2035 by měl přinést úplný zákaz prodeje 2kolových a 3kolových vozidel se spalovacím motorem. Současně se v "The Green Shiftu", jak se tomuto přezdívá, hovoří o podpoře zvýšeného množství ethanolu v palivech, mají se také podporovat hybridy a vozidla schopná jezdit ve zvýšené míře na ethanol. Nemělo by být dovoleno přidávat žádné další dieselové autobusy do městského provozu a později by to mělo zasáhnout i dálkové trasy. Vzhledem k tomu, jak tam vypadá klasický autobus (viz obrázek výše), tak jsem zvědav, jak toho dosáhnou. Návrh počítá také s přesunutím více dopravy na železnici.

Zda ale bude návrh přijat, to teprve ukáže až čas, nicméně podobné snahy mají i jednotlivé státy Indie a také už dnes se elektrické dopravní prostředky podporují na celostátní úrovni.