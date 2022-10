Eve Energy prezentovalo akumulátor LF560K s životností na 12000 cyklů

Zejména obnovitelné zdroje energie dnes vytváří větší nároky na ukládání energie. Tu můžeme skladovat mnoha různými způsoby a nemusí jít jen o klasické baterie (např. setrvačníky, přečerpávací elektrárny, stlačený vzduch,...). Čínská firma Eve Energy se ale věnuje právě akumulátorovému způsobu řešení. Uvádí novou generaci akumulátoru LF560K, které mají nahradit původní LF280K. Jejich kapacita se zvýšila z 280 Ah na 560 Ah a jeden takový akumulátor pojme 1,792 kWh energie. V tomto případě nejde ani tak o pokrok v oblasti chemického složení jako spíše prostorového uspořádání článků.

Máme tu technologii CTT (Cell to TWh), což si spíše můžeme přeložit důraz na to, aby šly akumulátory aplikovat na obrovská úložiště a umožnili nám ukládat TWh energie (to nutně neznamená, že v jednom jediném úložišti, ale spíše globálně). Novinka obsahuje poloviční počet článků proti LF280K, což snižuje počet komponent baterie o 47 %. Efektivita výroby tak roste o 30 %. Využito zde bylo technologie vrstvení článků, které se také dočkaly úprav, změnila se struktura vývodů, a navíc se zvýšila produkce o 3 %. Články mají mít životnost na 12 tisíc cyklů, což naznačuje pravděpodobně využití některé varianty LFP článků. Bohužel firma hodně hází procenty, ale neuvedla konkrétní čísla (jistě by nás zajímala např. cena na kWh). Dodávky na sebe ale nechají ještě čekat, počítá se s nimi ve druhém čtvrtletí roku 2024.



Navíc bylo oznámeno budování továren v Jün-nanu a Čching-chaji. Každá linka má mít výrobní kapacitu 10 GWh akumulátorů ročně, celková továrna pak 40 GWh. Proti tradičním továrnám mají být náklady na vybudování linky o výrazných 38 % nižší, její spotřeba nižší o 20 %. Do roku 2025 má mít společnost roční výrobní kapacitu 100 GWh.