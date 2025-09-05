Eve Energy rozbíhá výrobu solid-state akumulátorů s 300 Wh/kg
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Solid-state akumulátory se pomalu stávají realitou a společnost Eve Energy spustila jejich komerční výrobu. Nabídnou energetickou hustotu 300 Wh/kg.
Dalším stupněm vývoje akumulátorů jsou solid-state varianty s pevným elektrolytem. Ty by obecně měly být bezpečnější než ty s tekutým, i když i mezi těmi tekutými máme několik variant s hodně vysokou mírou bezpečnosti. Čínská společnost Eve Energy nyní spustila výrobu svých nových solid-state baterií Longquan II v Čcheng-tu v Číně, kde stojí továrna o ploše 11 tisíc m2.
Chvíli potrvá, než se plně rozjede, nicméně do konce roku by zde měla být rozjeta plně sériová výroba 60Ah článků. Nyní tu máme 10Ah články s hmotnostní energetickou hustotou 300 Wh/kg a objemovou 700 Wh/l. To jsou dobré hodnoty patřící do nadprůměru, ale rozhodně ne rekordně vysoké. Cílí na humanoidní roboty, drony a další mobilní zařízení využívající AI technologií. Do prosince 2026 by pak měla být dokončena druhá fáze, kdy se už výrobní kapacita továrny dostane na 100 MWh ročně. Je tedy vidět, že to není zrovna velký provoz. Kdyby to byly baterie do elektromobilů, stačilo by to jen na tisícovku aut se 100kWh akumulátorem za rok. Firma tak v minulosti mluvila spíše o tom, že vedle výše zmíněných nasazení v robotice by to v případě elektromobility mohly být spíše baterie pro hybridy, které je mají výrazně menší. Jestli tam ale nakonec zamíří, to teprve uvidíme.
Společnost předpokládá, že ještě letos by se jí mělo podařit dokončit vývoj solid-state akumulátorů, které by energetické hustoty poslaly na 400 Wh/kg u hmotnostní a 1000 Wh/l u objemové. Ještě dodejme, že nová továrna navýší produkční kapacitu společnosti jen mírně. Za prvních 7 měsíců letošního roku totiž vyrobila 17,4 GWh akumulátorů, takže za rok by se mohla dostat blízko k 30 GWh. To těch 0,1 GWh v podobě solid-state akumulátorů moc nezvýší.
