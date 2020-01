Eve Spectrum: hromadně financované herní monitory přijdou ve třech verzích

V rámci crowdfundingových kampaní se občas objeví velice zajímavý hardware, což ostatně vyplývá už z podstaty věci. Pokud někdo chce od budoucích zákazníků peníze předem, musí jednak nabídnout životaschopný projekt, ale především něco, co lidé těžko najdou v nabídce jiných firem, i když to často může být především výhodná cena pro "ranní ptáčata". Ovšem ta by měla především vyvážit velice reálné riziko toho, že se lidé svého produktu nakonec nedočkají, ovšem toto riziko není pro finskou firmu Eve už tak velké, a to vzhledem k tomu, co má za sebou. Již nabízené Eve V Surface Pro jsou ostatně složitější zařízení, než novinka v podobě monitorů Spectrum, takže o dovednosti a zkušenosti dané společnosti se nemusíme moc obávat.