Event Horizon Telescope zachytil výtrysk od aktivní supermasivní černé díry

Přeloni jsme se podívali na první snímek supermasivní černé díry , respektive samozřejmě jejího bezprostředního okolí. Přineslo jej příhodně pojmenované zařízení Event Horizon Telescope, což je ve skutečnosti celá řada teleskopů rozesetých po celé Zemi, díky čemuž byl vytvořen v podstatě celoplanetární teleskop, který má sice jen pár aktivních "buněk", ovšem to může trošku dohnat dlouhodobým sledováním s využitím rotace planety. Stejně se sledují tak vzdálené, masivní a jen zvolna se měnící objekty, že taková dlouhá "expozice" moc nevadí.

Tehdy ještě šlo o galaxii Messier 87 (M87) s opravdu velice velkou černou dírou uprostřed, vedle níž je i Sagittarius A* uprostřed naší Galaxie se svými cca 4 miliony Sluncí jen trpaslík. Uprostřed M87 je totiž objekt o odhadované hmotnosti až 6,6 miliard Sluncí, díky čemuž byl právě vybrán jako první cíl pro EHT.

V případě Centaurus A je to podobné, neboť tam jde zase o výtrysky od černé díry, které se ukazují i na snímku celé galaxie. Ten kombinuje záření různých spekter a je vidět, jak výtrysky značně mění celkový vzhled a v podstatě i velikost této galaxie. Čili i zde se dalo předpokládat, že EHT poskytne hodnotný záběr. Centaurus A je ale obecně velice výrazná na našem nebi a konkrétně je pátá nejjasnější a také patří mezi nejbližší galaxie, které jsou výrazně viditelné v rádiovém spektru. Přesně to EHT potřeboval.

EHT se díval do středu eliptické galaxie vzdálené mezi 10 a 16 mil. světelných let, kde se nachází aktivní černá díra o hmotnosti kolem 55 mil. Sluncí. Ta se z našeho pohledu právě krmí přívalem materiálů, něco z toho je v polárních výtryscích odesíláno vysokou rychlostí pryč a díky vysoké udělené energii tento materiál září v rentgenovém a rádiovém spektru.



Jeden z těchto výtrysků je tak vidět v neuvěřitelném detailu, který ilustruje i úhel pohledu 50 µas. Jde tak o 50x10-6 úhlových vteřin, přičemž jedna úhlová vteřina je zlomek 1/3600 úhlového stupně.

Výsledný snímek je asi 16x ostřejší než jakékoliv předchozí, které ukazují jádro této galaxie. Vidět ti můžeme kónický tvar výtrysku s obzvláště jasnými okraji, což značí, že může jít o jakýsi dutý vír materiálu, což už dříve naznačovaly některé analýzy jiných černých děr. Vypadá to tak, že jejich autoři měli pravdu, ale nemusí to znamenat, že materiál proudí pouze po okrajích. Může to být známka toho, jak se vyvrhovaná hmota zahřívá právě interakcí s okolními mračny.



