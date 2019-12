EVGA představuje SR-3 DARK pro nejvýkonnější desktopové Xeony

EVGA SR-3 DARK je tak určena zvláště pro XEON W-3175X s 28 jádry, jimž nabídne velice výkonné a vodou chlazení napájení s 23 fázemi. Zaujme také informace o tom, že EVGA použila 16vrstvé PCB pro propojení všech komponent a z pohledu na zaplněnou desku je celkem zřejmé, proč je tu tolik vrstev.

EVGA SR-3 DARK tak navazuje na modely X299 DARK a Z390 DARK, ovšem jde pochopitelně o jinou a mnohem výkonnější platformu. Jedná se o desku formátu E-ATX PCBA, která má svých 24 napájecích fází rozdělených na 18 Vcore, 1 VSA, 1 VCCIO a 4 VDDR.

Výrobce se také chlubí tím, že kontakty v patici procesoru jsou velice pečlivě pozlaceny s využitím trojnásobného množství zlata než obvykle, díky čemuž slibuje nízký přechodový odpor v rámci použité patice.

Použitý čipset C622 zde podporuje celkem deset SATA 6 Gbps včetně čtyř, které zajistí konektor mini-SAS. Kontroler podporuje NCQ, TRIM, hot-swap a RAID 0/1/5 i 10. Dále bude možné pomocí přepínačů deaktivovat jednotlivé sloty PCIe, a to především kvůli tomu, abychom tak mohli řešit případné problémy, aniž by bylo nutné z daných slotů fyzicky vytahovat nainstalované karty.

Pro BIOS je tu rovnou trojice paměťových čipů, takže tu máme jeden hlavní BIOS a pak dvě zálohy. To ale znamená i tři různá nastavení a to třeba pro běžné použití a pak pro taktovací pokusy. Při ladění výkonu a jeho testování může posloužit také Slow Mode Switch, čili tlačítko, které ihned nastaví minimální násobič procesoru, aby jeho teplota i teplota VRM co nejdříve klesla. Pomohou nám také konektory ProbeIT, ke kterým můžeme připojit multimetr pro přesné sledování napětí. Nakonec můžeme zmínit Safeboot Button, po jehož stisku se systém restartuje a vstoupí do BIOSu s výchozím nastavením.

EVGA SR-3 DARK je v předprodeji za 1800 USD.





