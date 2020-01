EVGA RTX 2060 KO přichází i s GPU TU104 a ne s TU106, má to vliv na výkon?

EVGA GeForce RTX 2060 KO jsou právě ty karty, díky nimž jsme se poprvé dozvěděli o snížení cen tohoto "RTX low-endu". Ten už se mimochodem začal konečně projevovat i na našem trhu, kde ceny různých RTX 2060 začaly klesat. Ale zdaleka to nejsou všechny a ani ještě nejde o částky, které by se daly očekávat. Nicméně nyní jde o něco jiného.

GeForce RTX 2060 KO od EVGA, které mimochodem na našem trhu ještě nenajdeme, ale k recenzentům se už dostaly, totiž nemusí mít pouze čip TU106, jak bychom si mysleli. Jak dokládá video od GamersNexus (via YouTube) a okolní fotografie od techPowerUp , máme tu čip TU104 ve verzi 150-KC-A1. A na TU104 obecně si doposud sáhly pouze karty RTX 2070 Super až 2080 Super, takže původní RTX 2070 a také RTX 2060 Super staví na slabším TU106.

Je zřejmé, že NVIDIA takto našla způsob, jak se zbavit až moc defektních čipů TU104, které se nehodily do žádné karty vyšší kategorie. Označila je tak za TU104-150 a poslala do nových RTX 2060, přičemž v nich se využije pouze 62 % z plnohodnotného TU104. To ale pochopitelně neznamená, že veškerý nevyužitý zbytek jednotek SM je nutně defektní, ale ve hrách prostě můžeme očekávat stejný výkon jako od jiných RTX 2060. Jenomže to nemusí platit třeba v takovém Blenderu.

Server GamersNexus totiž objevil, že RTX 2060 s TU104 jsou v určité zátěži lepší než stejné karty s TU106. A nejde zrovna o zanedbatelné rozdíly.

Srovnává se zde Founders Edition karty RTX 2060, čili referenční model, dále nová EVGA řady KO a pak referenční model RTX 2070 Super. Jak je vidět, v renderování pomocí CUDA i s využitím ray tracingu v rámci Optix je EVGA mnohem výkonnější než referenční RTX 2060. Ale jak je to možné, když počet CUDA, RT, Tensor a jiných jader/jednotek plus takty a TBP, to vše odpovídá referenčním specifikacím NVIDIE?

NVIDIA byla požádána o komentář a skutečně potvrdila, že RTX 2060 mohou být založeny i na TU104 a právě ty poskytnou ve vybraných případech, jako právě v Blenderu, vyšší výkon. A nejen v blenderu, ale dle testů GamersNexus třeba také v Maye, Catii, ovšem už ne v 3D Studiu MAX a také neplatí, že jde o všechny typy zátěže v rámci daného softwaru. Ve hrách přitom nelze očekávat nic podobného.

To tak přináší otázky, na něž NVIDIA neposkytla odpověď, takže jednoduše nevíme, co za tím vězí. Samotná GeForce RTX 2060 KO přitom patří mezi levné karty a je vybavená slabším chladičem, nemůže jít nad 100 % v rámci schematu napájení a také není vůbec zaručeno, že zakoupený kus bude opravdu vybaven čipem TU104-150 a ne obvyklým TU106-200.

Snad se někdy příště dozvíme, co tyto rozdíly ve výkonu způsobilo.

