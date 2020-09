EVGA RTX 3090 KINGPIN: tři napájecí konektory a 360mm radiátor

GeForce RTX 3090 KINGPIN Edition patří mezi pět modelů s RTX 3090, které EVGA chce dostat na trh. Jsou tu jednak verze XC3 a FTW, jež budou představovat ty nejdostupnější a pak tu máme model HYDRO COPPER s předinstalovaným vodním blokem pro majitele sestav vodního chlazení a kdo nic takového nemá, může si vybrat model HYBRID i s AIO chladičem a ti náročnější sáhnou po KINGPIN.

Řada KINGPIN dostala svůj název dle overclockera Vince Lucida, který jí tak propůjčil svou přezdívku, takže můžeme očekávat, že výbava samotné karty tomu bude jako obvykle odpovídat. Ta přitom mluví sama za sebe, neboť čítá jednak 23 napájecích fází, následující fotografie potvrzuje tři konektory PCIe s osmi piny, což nám celkově dává 525 W napájení a pak se dozvídáme o 360mm radiátoru pro tři 120mm ventilátory a nové vodní pumpě 6. generace od firmy Asetek.

Fotografie této karty zveřejnil právě Vince Lucido a vypadá to, že EVGA si v tomto případě skutečně pospíšila, neboť žádná jiná firma dosud nezveřejnila či nenechala zveřejnit informace o žádných svých modelech s RTX 3090, které by se daly považovat za vrchol přetaktovaných karet.

Ovšem ani EVGA toho z hlediska specifikací moc neprozradila. Konfigurace samotného GPU je jasná, ale neznáme jeho takty. Server VideoCardz sice udává , že paměti pracují při 2,4 Gb/s, ale to bude chyba. Jednak se odkazuje na svou databázi , kde nic takového není a pak je tato hodnota příliš nízká. Mohlo by jít o 24 Gb/s, ale to dnešní GDDR6X chystané maximálně pro 21 Gb/s těžko zvládnou. Bylo by to ale pěkné, neboť taková propustnost na pin by zajistila daleké překročení hranice 1 TB/s (konkrétně 1152 GB/s na 384bitové sběrnici).