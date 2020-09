EVGA škádlí kartou GeForce RTX 3090 iCX3 a jejím 2,1GHz taktem

Samotná NVIDIA tentokrát nastavila pozoruhodně podobné turbofrekvence na představených kartách GeForce RTX 3070, 3080 a 3090, a to konkrétně 1,73 GHz, 1,71 GHz a 1,70 GHz. Základní takty pak také mluví ve prospěch slabších karet (1,5 GHz, 1,44 GHz a 1,4 GHz), zatímco v předchozí generaci se takty lišily mnohem více a základní takt TITANu RTX i RTX 2080 Ti byl výrazně níže než u takové RTX 2080 Super, a to o celých 300 MHz. Napovídá to snad, že 8nm Ampere mají v případě slabších karet potenciálně vysoký strop pro přetaktování? To se teprve uvidí.

Můžeme ale jako obvykle počítat s tím, že mnohé přetaktované verze karet, třeba z nabídky Palit GeForce RTX 3090 (OC), 3080 (OC) a 3070, nabídnou jen směšný rozdíl. Právě v případě Palit jde jen o 30 MHz navíc, což je nárůst, který by měla levou zadní zvládnout jakákoliv karta. Ale rýsuje se tu i něco mnohem zajímavějšího, pokud tedy nejde jen o produkt fantazie marketingového oddělení firmy EVGA či ZOTAC.

Některé karty nabízí i tři 8pinové napájecí konektory, které tak společně se slotem PCIe dokáží nabídnout až 525 W energie a ta skutečně může být potřeba, pokud se chceme pokoušet o výrazné přetaktování již tak dost žravých karet.

Máme tu tak materiály ukazující utility firem EVGA a ZOTAC, které nám poslouží pro nastavení i přetaktování nových GeForce. EVGA na prvním snímku ukazuje nastavený takt 2105 MHz na kartě GeForce RTX 3090 iCX3, dle teploty evidentně v klidovém provozu a my se můžeme jen dohadovat, zda nám to má naznačit, že její RTX 3090 takový takt opravdu zvládne, nebo jde jen o náhodu/snahu zaujmout/cokoliv jiného.

To ZOTAC je ve své prezentaci už mírnější a ukazuje takt 1933 MHz na GeForce RTX 3080 s paměťmi na 5004 MHz. I zde jde dle teploty o provoz karty bez zátěže. Nutno dodat, že obě firmy mohly zveřejnit snímky klidně s frekvencí GPU 3000 MHz, neboť dokud se volba nepotvrdí a karta nezatíží, vůbec o nic nejde.

Už příští týden bychom ale měli zjistit, co zvládne model RTX 3080, takže stačí si počkat ještě několik dní.

