Evropská komise chce po členech přejít z WhatsAppu na Signal, je bezpečnější

Ani end-to-end šifrování nemusí někdy stačit. Evropská komise totiž v únoru vydala nové stanovisko a doporučení všem svým členům, aby při komunikaci přestali používat komunikátory, jako jsou Facebook Messenger, WhatsApp nebo Apple iMessage. I když poslední dvě zmíněné aplikace mají end-to-end šifrování, ani to nestačí k tomu, aby EK tyto aplikace mohla doporučit k používání (nepovažuje je tedy za dostatečně důvěryhodné). Nyní doporučuje používat pro komunikaci aplikaci Signal.



I ta využívá end-to-end šifrování, nicméně na rozdíl od výše zmíněných je open-source, takže se každý může podívat na to, co přesně aplikace vlastně dělá, jak funguje a zda zde opravdu nejsou nějaká zadní vrátka. Vedle toho dle komisařů přináší i inovativní protokol end-to-end šifrování, což je dalším důvodem pro to, aby byla doporučena místo dosud používaných komunikátorů. WhatsApp je sice založen na stejném protokolu jako Signal, ale není open-source. Signal je vyvíjen od roku 2013 a jeho primárním cílem je právě zajistit co nejvyšší soukromí a bezpečnost. Podporuje ho i organizace zakladatele WhatsAppu, Briana Actona, který z WhatsAppu odešel poté, co jej převzal Facebook.



