Evropská komise se teprve podívá na akvizici Armu NVIDIÍ a to může být fatální

NVIDIA chce koupit Arm nyní vlastněný firmou Softbank za cca 40 miliard dolarů, přičemž dosud se mluvilo především o tom, že se tato akce nemusí zamlouvat samotným Britům . Jde ovšem i o regulační úřady jiných zemí včetně těch v Evropské unii, čili NVIDIA bude potřebovat i svolení Evropské komise (EK) a ta akvizici ještě nezačala zkoumat. A pokud jí to bude trvat příliš dlouho, Arm bude možná dle The Telegraph donucen zvážit IPO, čili vstup na burzovní trh spojený s primární veřejnou nabídkou akcií.

Evropská komise včetně svých regulátorů má právě dnes letní přestávku, takže v průběhu příštího měsíce zcela jistě nezačne na přezkoumání akvizice pracovat. Dosud přitom ani nemohla, neboť sama NVIDIA zatím nedodala potřebné podklady, takže nejdříve se na této věci začne pracovat v září.

NVIDIA přitom má o Arm velký zájem a na druhé straně Softbank je také motivována k prodeji, čímž se chce stát velkým akcionářem v nově vytvořené gigantické společnosti a také předejít nechtěnému kroku, a sice vypuštění samotného Armu na burzu. A v neposlední řadě má prý i jeho management zájem stát se součástí NVIDIE.

Čili všechny přímo zúčastněné strany by rády spolupracovaly v rámci jedné firmy, ale na to se dosud moc příznivě netvářili právě Britové, zatímco názor regulátorů v EK neznáme. O ten zde ale ani moc nejde, jako spíše o to, že jejich zkoumání bude trvat alespoň šest měsíců a může celou akvizici ohrozit. Vzhledem k tomu je tak podivné, že NVIDIA sama si s poskytnutím příslušných dokumentů nepospíšila.

Pokud tedy EK dostane hned na začátku září podklady a celý případ ihned otevře, mohla by své závěry publikovat na začátku března 2022. To je ale pro NVIDII ten nejlepší možný scénář a dle Jonathana Brantona ze specializované právní firmy je pravděpodobné, že zkoumání bude trvat déle. Pokud bude EK rozhodovat dlouho, nakonec může být Softbank dotlačen k IPO.

EK tak může být až poslední, která přinese rozhodnutí vedle regulačních orgánů Velké Británie, USA, Japonska a Číny, jejichž souhlas NVIDIA potřebuje.



